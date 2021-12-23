新华社伦敦12月22日电（记者郭爽）据英国政府22日公布的数据，该国当天新增新冠确诊病例106122例，是疫情暴发以来该数据首次超过10万例。

22日数据显示，英国累计新冠确诊11647473例；当日新增新冠死亡病例140例，累计死亡147573例。英国12岁以上民众中超过82%已接种两剂新冠疫苗，超过53%的人接种了加强针。

12月22日，人们走在英国南部温切斯特的商业街上购物。新华社发（蒂姆·爱尔兰摄）

据英国卫生安全局22日发布的数据，该国当天新增奥密克戎毒株感染病例13581例，累计感染74089例。英国卫生大臣赛义德·贾维德日前指出，英国的奥密克戎毒株实际感染病例数可能“显著高于”官方数据。

近日苏格兰、威尔士和北爱尔兰先后宣布将实施更严格的防疫限制措施，包括要求保持社交距离、限制室内外活动人数等。英格兰地区确诊感染新冠病毒的人须自我隔离10天。但英国政府22日宣布，英格兰地区的新冠病毒感染者在自我隔离第六天和第七天如果两次新冠检测结果均为阴性，可提前3天停止自我隔离。

英国首相约翰逊21日表示，政府不会在圣诞节前进一步实施新冠防控措施。英国科学界部分专家对此评论说，这是“冒险”行为，如果奥密克戎毒株继续在英国快速传播，延迟收紧防控或将导致未来需要更严格的限制措施。

此外，英国政府22日宣布，决定为实施英国国民保健制度再购买425万个疗程的抗新冠病毒药物，以对抗奥密克戎毒株。

(责编：高歌、燕勐)