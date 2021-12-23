新华社联合国12月22日电 中国常驻联合国代表张军22日表示，当前阿富汗局势正处在关键阶段，帮助阿富汗尽快缓解人道危机，稳定和恢复经济是最紧迫任务。

联合国安理会当天一致通过第2615号决议，明确对阿富汗开展人道援助和其他支持基本人道需求的活动不违反安理会制裁决议。

张军在表决后发言，阐述中方立场。他说，中方始终认为，对阿人道援助应坚持正确的方向和轨道。相信随着这项决议通过，可以彻底扫清关于继续在阿富汗开展人道援助的疑问和障碍。

张军指出，这项决议只是修好了堵塞的水龙头，要让水管里装满水，还需要国际社会共同承担责任。中方呼吁国际社会特别是主要捐助国加大援助力度，积极提供资金援助。造成阿当前困局的国家更有义务率先行动，承担主要责任。

张军强调，阿富汗面临经济危机是更具有根本性的问题。阿富汗当前经济流动性严重不足，正处于崩溃边缘。中方再次呼吁尽快解冻阿富汗海外资产。

他表示，人道援助只是解决燃眉之急，帮助阿富汗恢复经济和发展才是根本之道。国际社会要同阿富汗塔利班保持接触、积极引导，帮助推进经济社会恢复和重建。

张军强调，中方作为阿富汗友好近邻和真诚朋友，将继续以实实在在的行动，为帮助阿富汗经济重建发挥更大作用。

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