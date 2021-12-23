新华社日内瓦12月22日电（记者刘曲）世界卫生组织总干事谭德塞22日表示，新冠疫苗接种的重点仍然旨在减少死亡和重症病例，全球的优先任务必须是支持所有国家尽快实现在年底前为其40%人口接种疫苗的目标，并在明年年中将该比例提升至70%。

谭德塞当天在记者会上表示，该组织曾呼吁所有国家在今年年底前为其40%的人口接种疫苗，但目前只有一半的成员国能够达标。导致这一结果的主因是全球疫苗分配不公。非洲仍有四分之三的卫生工作者还未接种疫苗。如果疫苗得以公平分配，那么今年9月份所有国家本可达到40%人口接种的目标。

世卫组织预计，随着疫苗供应不断改善，到2022年第一季度，疫苗供应足以满足为全球所有成年人接种，并为高风险人群提供疫苗加强针。

世卫组织免疫战略咨询专家组22日发布了关于新冠疫苗加强针的声明。该声明强调，新冠疫苗接种的重点仍旨在减少死亡和重症病例。目前在全球疫苗供应紧张和分配不平等的情况下，全面无差别地推广加强针有可能加剧疫苗获取的障碍，因为这会进一步推高疫苗覆盖率已经较高的国家对疫苗的需求，而与此同时其他一些国家或地区的重点风险人群却连第一剂疫苗都未接种。

世卫组织再次呼吁各国和疫苗制造商优先考虑支持“新冠疫苗实施计划”（COVAX）和“非洲疫苗采购信托组织”（AVAT），并共同努力支持那些欠发达国家。

(责编：高歌、燕勐)