人民网联合国12月22日电 （记者李晓宏）当地时间12月22日，联合国安理会以15票一致赞成通过关于阿富汗人道问题的第2615号决议。该决议就近期国际人道援助机构对于能否在阿富汗继续开展人道援助的疑问作出澄清，明确对阿富汗开展人道援助和其他支持基本人道需求的活动不违反安理会制裁决议，所有相关金融活动、提供物资或服务可以正常开展。中国常驻联合国代表张军在表决后发言阐述中方立场。

张军表示，当前阿富汗局势正处在关键阶段，面临多重艰巨复杂挑战。帮助阿富汗尽快缓解人道危机，稳定和恢复经济是最紧迫任务。作为阿富汗的友好邻国，中方对此始终十分关心，一直积极采取行动，向阿富汗人民提供帮助。过去一段时间，由于国际制裁的存在，一些国际人道援助机构不确定新形势下能否继续开展对阿人道援助。我们认为这些顾虑是没有必要的，因为任何情况下人道援助都不应该附加任何条件，不应该被政治化。安理会制裁针对的只是若干个人和实体，而不是阿富汗人民。尽管如此，只要安理会的适当行动有助于澄清疑问，有助于对阿人道援助及时、顺利、无障碍开展，中方当然会持积极态度。

张军回顾了决议草案磋商过程并指出，最初提出的决议草案规定只有在一定期限内开展的人道援助才不违反安理会制裁，还为人道援助机构设置了繁琐的报告机制，并写入可能制约同阿经济合作及其他许多不相关的内容。这偏离了正确轨道，不仅无助于促进对阿人道援助，反而增添了新的障碍。安理会的任何行动都应该真正促进和便利对阿人道援助，而不是人为设置一些限制和条件。特别是草案规定只有在安理会确定的时限内，对阿人道援助才不违反安理会决议，这在法律上、政治上、逻辑上都是大有问题的。

张军表示，中方始终认为，对阿富汗人道援助应该坚持正确的方向和轨道。为此，中方一直建设性地参与磋商，提出具体修改意见。我们很高兴看到，最后提交的决议草案采纳了中方意见，在关键问题上作出了澄清。决议对8月15日以来国际社会对阿富汗人民提供人道援助所作努力表示赞赏，明确通过这项决议的目的在于提供澄清，以保障未来对阿援助可以继续进行。决议明确指出，对阿开展人道援助和其他支持阿富汗基本人道需求的活动，不违反安理会制裁决议，所有相关金融活动、提供物资或服务可以正常开展。相信随着这项决议的通过，可以彻底扫清关于继续在阿富汗开展人道援助的疑问和障碍。

张军表示，这项决议只是修好了堵塞的水龙头，但要让水管里装满水，还是需要国际社会共同承担责任。联合国明年的对阿人道援助呼吁达到了有史以来最高的45亿美元，资金能否筹措到位具有很大不确定性。我们呼吁国际社会特别是主要捐助国加大援助力度，积极提供资金援助。造成阿当前困局的国家更有义务率先行动，承担主要责任。

张军强调，同人道危机相比，阿富汗面临经济危机是更具有根本性的问题。阿富汗当前经济流动性严重不足，正处于崩溃边缘。在此情况下，单边制裁特别是阿海外资产被冻结，已成为不容忽视的瓶颈问题。有关国家不能一边声称要促进对阿人道援助，一边却继续冻结大量阿富汗海外资产。我们再次呼吁尽快解冻阿富汗海外资产。这些资产应归还给他们真正的主人，而不能被用作威胁和胁迫的筹码。

张军指出，人道援助只是解决燃眉之急，帮助阿富汗恢复经济和发展才是根本之道。国际社会要同阿塔保持接触、积极引导，帮助阿临时政府架构维持政府机构正常运行，维护安全稳定，推进经济社会恢复和重建。面对阿国内形势发生的根本性变化，安理会要认真考虑阿塔制裁机制的安排，防止对阿经济社会发展造成负面影响。

张军介绍了中国为阿富汗和平重建与经济发展提供支持的情况，强调中方作为阿富汗友好近邻和真诚朋友，将继续以实实在在的行动，为帮助阿富汗经济重建发挥更大作用。张军最后强调，在促进阿富汗的和平与发展、给予阿富汗人民帮助方面，我们需要的不是名义上而是行动上的引领作用。

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