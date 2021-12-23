仝菲

自2010年底中东剧变发生以来，中东地区安全形势持续动荡成为常态，热点问题此起彼伏，局部风险不时急剧攀升，地区安全局势处于不断变化之中。中东地区不仅长期饱受战乱和军事冲突等传统安全之苦，还深受恐怖主义、极端主义以及新冠肺炎疫情带来的公共卫生治理等非传统安全问题的困扰。

中东安全问题成因异常复杂，既有地区国家间的内生矛盾，也深受域外势力在中东地区博弈的影响。具体来说，第一，长期战乱和动荡严重威胁中东安全。巴以问题是关乎中东和平的根源性问题，伊核问题始终牵动中东安全的神经，阿富汗、利比亚、也门、叙利亚等国家战乱不断。第二，发展问题是阻碍中东安全构建重要根源。中东一些国家长期面临经济结构单一、经济增长乏力、失业率高企、通货膨胀、贫富分化和贪污腐败等社会问题。第三，大国干涉是中东安全构建的绊脚石。美国长期采取偏袒以色列的政策，使中东和平进程几度陷于停滞。美国等西方国家发动伊拉克战争和阿富汗战争，挑起利比亚战争、叙利亚战争等，严重威胁地区安全。

中东安全是世界上治理难度最大的安全问题之一。中国与中东国家自古以来保持友好，中东国家是“一带一路”倡议的天然合作伙伴，中东地区的安全和稳定也是中国的期盼和利益所在。

2021年3月，中国国务委员兼外交部长王毅出访中东期间，在沙特阿拉伯利雅得提出实现中东安全稳定的五点倡议：倡导相互尊重，坚持公平正义，实现核不扩散，共建集体安全，加快发展合作。目前，中国已同19个中东国家签署了共建“一带一路”文件，中国同地区国家的抗疫合作已实现全覆盖，愿与中东国家分享中国市场的机遇。中国致力于在公平正义的立场上，力所能及助力中东地区的安全构建。

——中国在中东奉行不结盟政策，并保持与冲突各方的密切沟通。在中东和平进程问题上，中国始终支持巴勒斯坦人民的合法权益，坚持在“两国方案”和“阿拉伯和平倡议”基础上，支持召开新的巴勒斯坦问题国际会议，探索创新中东促和机制，推动巴以和谈尽快走出僵局；作为安理会常任理事国和负责任大国，中国主张在联合国框架下讨论中东安全问题，提出构建中东安全，要以多边主义为平台，反恐不能双重标准；主张积极发挥阿盟、非盟、海合会等地区组织的作用，通过建立安全共同体来建立命运共同体。

——中国主张以发展促和平，助推中东地区的安全构建。在中东发展问题上，中国通过推动“一带一路”倡议，与中东各国分享经济发展的成果，带动“一带一路”沿线的中东国家找到适合自己发展的道路。经济和社会的良性发展，有助于维护国家稳定、化解社会矛盾和推动地区冲突解决。

——面对新冠肺炎疫情在中东地区的蔓延，中国通过紧急派出医疗队、提供援助医疗物资、建立新冠肺炎检测中心、召开防疫视频会议、加强新冠疫苗研发及生产合作等方式，向中东国家提供力所能及的抗疫援助，同中东国家一道为地区抗疫工作作出了重要贡献。这些举措都是中国与中东国家守望相助，用实际行动构建中阿命运共同体的体现。

中东地区的安全治理是个极为复杂的系统工程，不仅需要依靠地区国家的努力，还需要国际社会在政治、经济、文化、人道主义援助等领域的协调和援助。实现中东地区的和平与稳定前景光明，但道路曲折、任重道远。中国多次表示，坚定做中东和平的建设者、中东稳定的促进者、中东发展的贡献者。未来，中国将继续同中东各国一道，推动实现中东安全构建，为打造中阿命运共同体而努力。

（作者为中国社会科学院西亚非洲研究所安全研究室主任）

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