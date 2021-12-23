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联合国秘书长：联黎部队是“不稳定地区稳定的象征”

2021年12月23日07:03 | 来源：新华网
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　　新华社贝鲁特12月22日电（记者刘宗亚）联合国秘书长古特雷斯日前在视察联合国驻黎巴嫩临时部队（联黎部队）总部时表示，联黎部队是“不稳定地区稳定的象征”。

　　古特雷斯于19日至21日访问黎巴嫩，并于21日视察了位于黎南部纳古拉镇的联黎部队总部。他在视察中表示，联黎部队在黎巴嫩南部的作用是“不稳定地区稳定的象征”。以色列和黎巴嫩边境地区未发生重大对抗，在很大程度上要归功于联黎部队，归功于为联合国、联黎部队维和服务的所有人员。

　　古特雷斯说，各方承诺全面执行联合国安理会第1701号决议、在“蓝线”（黎以临时停火线）两侧保持停止敌对行动状态至关重要。各方必须清楚，在当前情况下，发生任何冲突都可能是一场“后果不可预测的悲剧”。各方必须有诚意、必须承诺维护“蓝线”稳定。

　　联黎部队是根据联合国安理会1978年通过的第425号决议建立的，目前共有来自中国等约45个国家的1万多名官兵驻扎在黎巴嫩南部执行维和任务。中国自2006年开始向黎巴嫩派出维和部队，迄今已累计派出维和官兵约7000人次，为维护黎南部地区的和平稳定做出了重要贡献。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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