新华社拉姆安拉12月22日电（记者陈霖）巴勒斯坦总统阿巴斯22日晚在约旦河西岸城市拉姆安拉会见到访的美国总统国家安全事务助理沙利文，双方就巴以问题、巴美关系等进行了讨论。

据巴勒斯坦通讯社报道，阿巴斯在会见中介绍了巴勒斯坦事务的最新进展，强调以色列结束对巴勒斯坦领土的占领、停止定居点活动和定居者的敌对行为，以及尊重圣地耶路撒冷历史地位的重要性。他表示，以色列应停止单方面破坏“两国方案”的行为，并根据国际合法性决议，重启中东和平进程。

在谈到巴勒斯坦与美国关系时，阿巴斯表示，继续加强巴美关系并清除两国关系的发展障碍十分重要。

沙利文在会见时重申美国对“两国方案”的承诺，并表示各方应共同努力，实现中东地区的和平与稳定。

另据以色列政府新闻办公室发布的消息，以总理贝内特22日与到访的沙利文就伊朗核问题以及共同关心的其他问题进行了会谈。贝内特表示，在奥地利维也纳举行的伊核谈判对中东地区的稳定和以色列的安全具有深远影响。沙利文表示，美国和以色列应制定共同战略，找到一条可以保证两国利益的道路。

沙利文当天还与以色列国防部长甘茨讨论了两国战略合作问题。

沙利文21日抵达以色列，22日前往巴勒斯坦访问。（参与记者：吕迎旭、尚昊）

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