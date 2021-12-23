本报记者 严 瑜 叶 子

2020年3月10日，武汉所有方舱医院全部休舱。这是医护人员在武昌方舱医院前庆祝。

新华社记者 肖艺九摄

二〇二〇年五月十五日，湖南湘西十八洞村，村扶贫队长麻辉煌（左）与返乡大学生施林娇（中）直播推销土特产。

新华社记者 陈思汗摄

十一月二十三日，林占熺（左一）在国家菌草工程技术研究中心给外国留学生讲解菌草种植培育技术。

新华社记者 林善传摄

十二月十六日，北京体育大学体育馆内，北京冬奥会的学生志愿者合影。

新华社记者 鞠焕宗摄

70多年来，在中国共产党的坚强领导下，中国从“一穷二白”的国家发展为具有国际地位和国际影响力的大国，在政治、经济、科技、民生等各个领域都取得举世瞩目的成就。中国为什么能崛起？中国共产党为什么能成功？这个话题日渐成为国际社会热议的焦点，也成为众多海外学者研究的热门课题。

本报梳理了众多海外学者、智库、政党人士等在世界中国学论坛等平台及接受媒体采访时发表的观点，看看他们如何评价中国的发展成就及世界贡献。

“中国道路有鲜明的实践性”

俄罗斯政府前副总理、莫斯科大学副校长谢尔盖·沙赫赖：中国找到了自己的特殊道路，正在成功地践行中国特色社会主义发展模式。一个世纪前成立的中国共产党，70多年来一直自信而有效地领导着这个大国的发展。中国战胜了贫困，取得了前所未有的经济成就。坚持走自己的独特道路，不仅能帮助中国在赶超式发展上取得巨大成就，还能帮助中国在文明的历史转折中开启新的超越。

巴基斯坦学者、清华大学“一带一路”研究院研究员明竺：中国在崛起过程中，一直坚持自己的发展道路而非照搬照抄国外模式，优先考虑老百姓的福祉，成功提升了14亿人的生活水平。这些显著成就不仅属于中国，同样属于全世界，值得我们学习。中国的成功让我们坚信，所有国家都有权在不受胁迫的情况下，选择自己的发展道路、决定自己的国家命运。

塞浦路斯欧洲大学校长科斯塔斯·古利亚莫斯：对于很多国家来讲，可以借鉴中国的发展经验，中国道路有鲜明的实践性，善于创新，强调以人为本，同时还非常注重保护环境，强调生态文明建设和可持续发展。中国是非常具有包容性的战略合作伙伴，在经济、社会、文化等方面的发展与治理为全球提供了宝贵的经验。

“中国扩大对外开放成果显著”

新南亚论坛创始人、印度前总理瓦杰帕伊政治顾问苏迪德拉·库尔卡尼：在中国共产党的领导下，中国构建了一套真正的改革开放政策体系，不仅促进了国家成功转型发展，对全球也有深远影响。改革开放后，中国在四个方面的伟大成就让人印象深刻：一是在减贫方面树立了典范；二是在包括教育、健康、女性、儿童、老人等方方面面的人类发展指数上实现了全面提升；三是中国的发展是包容性发展，各个民族、各个地区的生活水平都在提高；四是在发展过程中注重保护生态、改善环境。

芬兰阿尔托大学商学院教授卡尔·费：中国扩大对外开放成果显著，中国国际进口博览会是中国优化营商环境的重大举措，中国努力帮外国企业的产品和服务拓展中国市场。第四届进博会上，中国再次发出坚决反对单边主义和保护主义的声音，希望更多国家以中国为榜样。

泰国暹罗智库主席洪风：作为世界第二大经济体和最大的发展中国家，中国在亚太区域经济合作中发挥重要作用。加强同中国的贸易投资合作，将为亚太其他经济体提供增长动力，实现贸易驱动的经济复苏。中国的开放决心鼓舞了深化区域经济合作的信心。

“中国的增长贡献将势头不减”

新加坡国立大学东亚研究所所长郝福满：在过去的10年间，中国对全球经济增长的贡献超过了1/3。根据预测，未来5年，中国的增长贡献将势头不减。“十四五”规划是中国迈向第二个百年目标的首个五年规划，也是实现2035年远景目标的第一阶段，这将决定中国未来长期的成就。“十四五”期间，中国发展有两个重要抓手，一是“双循环”，二是共同富裕。很多国家都意识到共同富裕的重要性，但中国更早采取了行动，并取得了消除极端贫困的显著成果。

太平洋事务理事会主席易立亚·奥蒂诺：过去30多年，我先后到过北京、天津、广东等多个地方，亲身感受到中国经济建设取得的巨大成就和人民生活质量的稳步提升。1987年我第一次到北京时，人们大多还是骑自行车出行，用粮票购买生活用品。后来，高楼大厦拔地而起，道路四通八达。城市和乡村的基础设施迅速完善，民众安居乐业，生活蒸蒸日上。

“中国的创新生态将保持良性发展”

世界知识产权组织经济学和数据分析学部门主管萨哈·文施—文森特：中国在创新方面的成功，得益于多年来一以贯之的创新政策规划和执行力度，以及不断增加的教育、科学和技术投入。更为重要的是，中国有能力将有利于创新的政策和投入转化为诸如知识产权、创新产品和高科技出口等成果。

德国基尔世界经济研究所教授罗尔夫·朗哈默尔：中国共产党第十九届中央委员会第六次全体会议审议通过的《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》指出，创新是一个国家、一个民族发展进步的不竭动力。在过去10年中，中国在创新方面取得了巨大进步。就全球研发支出而言，如今中国几乎与美国处于同一水平，约占全球的25%。相信中国将继续向全球创新排名的前10位迈进，中国的创新生态也将保持良性发展。

比利时智库布勒哲尔国际经济研究所高级研究员阿莉西亚·加西亚-埃雷罗：中国越来越多地融入高附加值全球价值链，这一过程必将持续。由于全球价值链中很大一部分都在中国，中国成为全球价值链绿色转型的关键。借助数字基础设施，中国的制造业、运输业和其他领域的碳排放量进一步降低。

“人类命运共同体理念落到了实处”

韩国前驻华大使、韩中友好协会会长、韩国东西大学中国研究所所长辛正承：中国提出的人类命运共同体理念，是中国对全球治理的创造性贡献。当前国际社会面临着新冠肺炎疫情流行、全球气候变化、核不扩散三大挑战。中国的人类命运共同体理念切实体现在应对这三大国际挑战的具体行动中。中国为全球提供防疫产品，使人类命运共同体理念落到了实处。中国也采取积极行动遏制气候变化，提出了到2060年前实现碳中和目标。中国一直致力于维护国际核不扩散机制，维护地区和平与稳定。

捷克科学院全球化研究中心主任胡北思：中国对于全球化最大的贡献，是将全球化1.0提升为全球化2.0。全球化1.0给世界带来了互联互通，但同时也伴随着深重的危机。而中国将通过“一带一路”倡议开启一个全球互动的新纪元，为全球经济发展、减贫、多极化做出贡献。“一带一路”倡议是中国应对2008年金融危机负面影响的有效方案，也是中国调整与世界关系的基本框架。“一带一路”倡议作为中国和平发展的方案，一方面其带来的全球化2.0将解决原先全球化1.0的种种弊端；另一方面，“一带一路”本身也是构建人类命运共同体的重要组成部分。

“为其他国家摆脱疫情树立良好榜样”

南非比勒陀利亚大学国际关系教授、南非全球对话研究所创始执行所长加思·勒佩尔：自新冠肺炎疫情发生以来，中国带头实践多边主义外交，呼吁各国领导人团结起来，共同应对国际社会面临的新挑战。在抗击疫情过程中，中国及时对落后国家伸出援手，帮助那些因疫情陷入困境的国家摆脱危机。中国在抗击疫情中的表现，为其他国家摆脱疫情树立了良好榜样。

新加坡国立大学李光耀公共政策学院副教授顾清扬：中国正确把握疫情发展规律，展现出战略前瞻性和强大动员能力，成功控制疫情并恢复经济发展。中国的防疫策略不仅展现了全国一盘棋的整体谋划能力以及强大的动员、执行能力，还反映出中国高超的治理能力和治理体系的优越性。这场全球疫情大流行反映了全球治理的危机。中国在疫情防控过程中，国家治理体系和治理能力经受住了考验，为全球疫情防控提供了有益借鉴。疫情下，中国兼顾短期救助和长期发展的关系，对外继续加码开放举措，对内不失时机地深化制度建设，开放共赢的中国担当为世界脱困带来希望。

“北京冬奥会将更好展示中国发展面貌”

伊朗沙希德·贝赫什提大学中文系主任 法尔哈德·贾万巴赫特·海拉巴迪：2022年北京冬奥会和冬残奥会的主题口号是“一起向未来”，这表明中国致力于和全世界人民一起创造更美好的未来，希望建设一个没有战争、恐惧、流离失所者和难民的世界，一个和平安宁、相互尊重、命运与共的世界。中国重视民众健康和体育事业，为推广体育文化做了很多工作。中国举办2008年北京奥运会，展现了国家风采。我们期待中国以辉煌灿烂的方式举办冬奥会。

韩国对外经济政策研究院北京代表处首席代表李尚勋：从绿色场馆建设到绿色电力保障，从超高清视频到物联网、人工智能等，北京冬奥会在环保技术和尖端数字技术等方面的应用，不仅将向世界更好地展示中国的发展面貌，也将成为促进相关产业技术国际合作的重要契机。

(责编：岳弘彬、牛镛)