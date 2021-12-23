据新华社喀布尔12月21日电 （记者史先涛）中国红十字会援助阿富汗红新月会物资交接仪式21日在阿红新月会总部举行。中国驻阿富汗大使王愚和阿红新月会主席哈里斯出席仪式并签署物资交接证书。

王愚说，此次中国红十字会向阿红新月会移交的援助物资涵盖医疗、民生和教育等多个领域，充分体现了中国人民对阿人民深厚的友好情谊。阿正值寒冬，许多民众面临严峻生存挑战，希望这批物资能帮助阿民众缓解困难。

王愚表示，中阿友谊源远流长，两国人民始终相互尊重，守望相助。每当阿民众遭受重大灾害时，中方都会及时向阿方提供力所能及的支持和援助。今年阿富汗面临经济、人道等多方面困难，中方正尽力向阿人民伸出援手。

哈里斯感谢中方的善举，表示来自伟大邻国的这批宝贵物资将极大缓解阿人民的困难局面。他说，中国一直是阿富汗最好的邻居，两国长期互帮互助。中方近期向阿提供各类援助，并通过发展贸易等支持阿经济恢复与发展。阿方愿与中方长久保持友好关系，增进友好感情。

《 人民日报 》（ 2021年12月23日 14 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)