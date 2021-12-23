本报北京12月22日电 （记者任皓宇）外交部发言人赵立坚22日表示，日本福岛核污染水处置关乎全球海洋生态环境和公众健康，绝不是日方一家私事。日方应认真倾听和回应包括周边邻国在内的国际社会关切，撤销向海洋排放核污染水的错误决定。

据报道，21日，东京电力公司向日本原子能规制委员会提交“福岛核污染水排海计划”。赵立坚在22日例行记者会上回答相关提问时表示，中方严重关切、坚决反对日本单方面决定向海洋排放核污染水并持续推进核污染水排海准备工作。

赵立坚说，今年4月以来，国际社会就日本核污染水排海的正当性、排海方案的合理性、核污染水数据的可信性、净化设备可靠性等问题，向日方提出了诸多关切。国际原子能机构技术工作组关于福岛核污染水处置问题的工作也仍在进行之中。日方对国际社会的正当合理关切置若罔闻，反而不断推进福岛核污染水排海的各项政策和技术准备，显然是要将错误决策强加于国际社会，是要让太平洋沿岸各国承担核污染水排海的风险。日方此举极其不负责任。

赵立坚说，8个月来，日方不断为核污染水排海决策辩解，声称其是安全的。但很多国家和国际环保组织都提出疑问，如果核污染水真的安全无害，为什么日方不向国内湖泊排放核污染水或是在国内循环利用？再退一步讲，为什么日方不选择建设更多的储罐在境内储存？对于排放的核污染水是否安全，国际社会能够听信日方的一家之言吗？对于这类根本性的问题，日方理应作出负责任的回答。

“日本福岛核污染水处置关乎全球海洋生态环境和公众健康，绝不是日方一家私事。日方应认真倾听和回应包括周边邻国在内的国际社会关切，撤销向海洋排放核污染水的错误决定。除非同利益攸关方和有关国际机构充分协商并达成一致，否则日方不得启动核污染水排海。”赵立坚说。

《 人民日报 》（ 2021年12月23日 03 版）

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