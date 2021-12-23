海因茨·菲舍尔

正如中国谚语所说：“和气修条路”。这样的智慧同样适用于两国之间的交往。奥中两国人民将继续在相互尊重的基础上进一步深化友谊、扩大合作

今年是奥地利与中国建交50周年。我衷心祝贺两国建交50周年，由衷感谢50年来为两国关系发展作出贡献的各界人士。

1971年，时任奥地利国民议会议员的我，为奥中两国建交贡献了力量。此后，我长期致力于推动奥中关系发展，并在这一过程中深切感受到，半个世纪里，两国关系的发展是愉快的、令人印象深刻的。

中国共产党自100年前成立之时起，就将团结带领中国人民实现民族独立和国家富强作为自己的使命。这条路走得并不轻松，但中国共产党人始终无比坚定。正如1941年新四军中的奥地利医生罗生特在日记中所写：“尽管敌人的装备远胜于我们，但我们身边站着的是中国人民，我们正在进行的是一场反抗日本帝国主义的正义之战……”新中国成立后，中国共产党团结带领中国人民进行国家建设，取得了巨大成就。

能够有机会亲眼见证新中国的快速发展，我感到非常幸运。1974年，我和夫人第一次到访中国。在此后的几十年中，我多次应邀访问中国。最近一次是在2019年，我作为奥中友好协会主席访问中国。在过去的数十年中，全球范围内几乎没有其他国家能够像中国这样，实现如此快速和全面的发展。

2019年，我和夫人参观了拉萨、上海、合肥等城市。在合肥，我和法国前总统奥朗德、德国前总统武尔夫、日本前首相鸠山由纪夫一道，应邀出席了世界制造业大会。中国取得的科技发展成果至今令我印象深刻。

我们共同参观了重点展区和高新技术产品，包括一个外形优雅的智能机器人“女士”，它在短时间内回答了多位嘉宾提出的复杂问题。轮到我时，我决定换个测试方式，于是问了一个相当简单的问题：“不好意思，请问可否告知您的年龄？”机器人不假思索地回答：“我是位女士，女士的年龄可不太方便问。”在场宾客都十分惊奇，而我至今也没弄明白，设计人员在给机器人编程时是如何兼顾人际交往礼仪的。这一幕至今仍深深地印在我的脑海中。

正如中国谚语所说：“和气修条路”。这样的智慧同样适用于两国之间的交往。这一理念在古丝绸之路上得到了很好的体现，中国近年提出的共建“一带一路”倡议倡导包容互鉴、互利共赢，更是将这样的智慧发扬光大。奥中两国人民将继续在相互尊重的基础上进一步深化友谊、扩大合作。

（作者为奥地利前总统、奥中友好协会主席）

《 人民日报 》（ 2021年12月23日 03 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)