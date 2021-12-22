上海合作组织秘书长诺罗夫举行离任前的最后一次发布会。人民网 李焱摄

人民网北京12月22日电 （邓洁、李焱、达丽娅）上海合作组织秘书长弗拉基米尔·诺罗夫21日在北京举行的新闻发布会上回答人民网记者提问时指出，2022年北京冬奥会和冬残奥会将是一场精彩的国际体育盛事，相信赛事将体现出最高水平。

诺罗夫说介绍，有多个上合组织国家的运动员都在积极备战冬奥会。“今年上半年，我和上合组织成员国的工作人员及上合组织成员国驻华大使参观了冬奥场馆。我们看到，赛事的筹备工作体现出了最佳水准。”他说。

近来，国际上有个别声音试图将冬奥会政治化，挑起所谓的“外交抵制”。诺罗夫就此回应称，北京冬奥运会和冬残奥会是各国运动员展示竞技水平的绝佳机会，选手们为此准备了四年，他们对北京冬奥会翘首期盼。一些国家所谓的“外交抵制”，与奥林匹克精神背道而驰。《奥林匹克宪章》明确规定了政治中立原则，避免将体育赛事政治化，因为这有损各方利益。上合组织成员国多次呼吁停止政治抵制，促进友好赛事氛围，推动奥林匹克运动持续发展。

诺罗夫说，第76届联合国大会一致通过由中国和国际奥委会起草的奥林匹克休战决议，173个会员国共提该决议。对决议投赞成票表明了国际社会对北京冬奥会的支持。

“尽管北京冬奥会和冬残奥会在新冠肺炎疫情形势依旧严峻的背景下举办，但我们深信这次赛事将呈现出最高水平，给世人留下深刻印象。我们祝愿所有运动员本着公平诚实的竞技创造佳绩。”诺罗夫说。

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