人民网约翰内斯堡12月21日电 （记者王磊）据中国驻南非大使馆消息，12月20日，南非主流媒体《比陀新闻报》《水星报》《开普时报》及独立传媒网站刊登驻南非大使陈晓东题为《共迎冬奥会 一起向未来》的署名文章，全文如下：

距离2022年北京冬奥会开幕还有不到50天，全球目光日益汇聚北京，共同期待这场世界人民大聚会。在奥林匹克五环旗下，全球共通的体育语言和体育精神将汇聚和平、团结、希望与勇气，为人类携手抗击疫情照亮前路，为推动构建人类命运共同体提供舞台。

相约北京，共赴团结冬奥、友谊冬奥。《奥林匹克宪章》指出，奥林匹克精神是“以友谊、团结和公平竞技精神相互理解”。秉持这一精神的奥运会，是人类团结和友谊的象征，早已成为各民族文化交融互鉴的有益平台。一段时间以来，国际社会秉持团结正义的有识之士纷纷发出支持中国举办北京冬奥会，反对体育政治化的强音。国际奥委会主席巴赫表示，“组织比赛是为了团结世界。如果我们开始介入政治，这将是奥林匹克运动的末日”。俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃表示，俄罗斯反对将奥运会政治化，希望北京冬奥会能“以体育之名，以和平之名，以运动员和体育爱好者之名，带给人们节日的欢愉”。美国高山滑雪名将、两届冬奥会金牌得主希弗林表示，“冬奥会不仅仅是体育赛事，它有不同的一面，也有更重要的一面，那就是团结。我们把世界团结在一起，通过体育感受情谊”。不久前，第76届联大协商一致通过北京冬奥会奥林匹克休战决议，强调北京冬奥会将是展现人类团结、韧性和国际合作宝贵价值的契机，创下近几届冬奥会休战决议共提国数量新高。近日，第10届奥林匹克峰会宣言也发出了国际体育界支持北京冬奥会、反对体育政治化的共同呼声。在刚刚召开的中非合作论坛第八届部长级会议上，中非双方通过达喀尔宣言，共同强调支持北京冬奥会，体现中非人民对北京冬奥会成功举办的信心。

相约北京，共赴绿色冬奥、科技冬奥。习近平主席强调，“北京作为国际上唯一举办过夏季和冬季奥运会的双奥城，将为国际奥林匹克运动作出独特贡献”，“不仅要办好一届冬奥盛会，而且要办出特色、办出精彩、办出独一无二来”。在习近平主席“绿色、共享、开放、廉洁”的办奥理念指引下，冬奥筹办和疫情防控统筹顺利进行，并创下多个奥运史上的纪录：建设了世界首创500千伏张北柔性直流电网，成为首届100%使用绿色清洁电能的奥运会；北京成为首个大规模使用当今最环保的二氧化碳制冰技术的冬奥会主办城市；京张高铁成为世界首条时速达到350公里的智能化高铁；将应用5G毫米波进行赛场直播，成为首届5G智慧应用规模落地的冬奥会等。北京冬奥会将低碳、环保创新理念与奥运精神相结合，将打造一场非凡卓越的绿色冬奥、科技冬奥盛会，开启全球冬季运动的新时代。

相约北京，共同点燃梦想，拒绝政治操弄。奥运会是运动员的主场、全人类的盛会，承载着人类共同梦想，寄托着和平进步的追求。当前，各国运动员们正在全力以赴作最后准备，期待在冬奥舞台释放冰雪运动的速度与激情，为世界展示团结与与友谊的力量。美国钢架雪车队队员奥斯汀赞叹北京冬奥会的设施世界一流，将成就一届完美的冬奥会。德国雪车和钢架雪车队盛赞冬奥赛道，期待在北京冲击奖牌。马达加斯加首位参加冬奥会比赛的女性、高山滑雪运动员克勒克专门为自己设计了北京冬奥会比赛服，誓言要在北京的雪道上“激励所有非洲人民”。所有运动员都在用语言和行动告诉世界，没有什么能够阻挡对北京冬奥舞台的向往、对奥林匹克精神的追求、对一起奔赴人类美好未来的期待。

然而，就在全球共迎冬奥会、一起向未来之际，少数怀有特殊目的的西方政客“蹭”冬奥会“热点”，跟运动员抢戏，卖弄起拙劣的政治表演，号称将不派官员出席北京冬奥会，故意制造杂音。根据奥运规则，各国政要出席奥运会是由本国奥委会邀请、在国际奥委会系统注册。那些根本没有收到邀请的政客们，强行给自己“加戏”，自导自演所谓“不派官员出席”的政治闹剧，哗众取宠，荒唐可笑。更有甚者，出于政治私利，强行将所谓“不派官员出席”与人权问题挂钩。众所周知，《奥林匹克宪章》明确指出，“体育运动是一项人权”。将体育比赛跟不可见人的政治目的挂钩本身就是对运动员人权的破坏，更是对奥林匹克精神的亵渎，严重损害了国际奥林匹克事业，悖逆团结与合作的时代潮流。

南非作为推动全球团结合作的负责任非洲大国积极发出正义之声。南非奥委会多次发表声明，坚决支持北京冬奥会成功举办，反对将体育运动政治化，并坚信2022年冬奥会将为中国和北京留下珍贵遗产，南非人民的心与中国人民在一起。南非共产党在其官网发表的中央委员会会议成果声明中，明确谴责个别国家将体育政治化、制造分裂对立。南非外交部副总司长苏克拉尔大使强调，“即将到来的北京冬奥会是国际社会的希望之灯，我们都在期待着这样一场体育盛会。”

当前，新冠肺炎疫情仍未平息，奥密克戎病毒继续蔓延。全球防控形势一再证明，制造分裂，破坏多边主义，只会给人类带来灾难。时间与现实将会证明，任何抵制都不会影响运动员拼搏奋斗的努力，任何操弄都不会阻碍北京冬奥会的成功举办，任何杂音都不会干扰人类一起向未来的前进步伐。一起向未来，和平与发展的美好愿望将在冬奥点燃，团结与合作的共同心声将在北京唱响！

(责编：崔越、刘慧)