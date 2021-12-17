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燃情冰雪 拼出未来|埃及奥委会坚定支持北京2022冬奥会、冬残奥会

2021年12月17日16:59 | 来源：人民网-国际频道
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人民网开罗12月17电 （记者黄培昭）在北京2022冬奥会迎来倒计时50天之际，埃及奥委会16日晚在其脸书（Facebook）官方账号公开发帖，表达了对中国举办2022冬奥会、冬残奥会的坚定支持，并预祝冬奥会取得圆满成功。同时，转发了北京冬奥会宣传视频，宣介“双奥之城”——北京，与广大埃及网友分享奥运筹办情况，共同感悟奥运精神。

近年来，中埃体育领域交流蓬勃发展，两国曾多次互派运动队参加在对方国家举办的国际体育赛事，彼此受益，成果显著，有力增进了两国人民的友谊。埃及奥委会长期以来积极推动埃中两国在运动员训练、教练员培训等领域加强务实合作，为促进两国体育人文交流做出了积极贡献。北京2022冬奥会迎来倒计时50天，埃及奥委会通过新媒体平台积极发声，表态坚定支持中国举办冬奥盛会，对全球体育与和平爱好者意义重大。

12月11日，国际奥委会以视频方式召开了第10届奥林匹克峰会，针对个别国家宣布不派政府官员出席北京冬奥会一事，峰会发表宣言，坚决反对将奥林匹克运动和体育政治化的行为，发出了国际体育界支持北京冬奥会、反对体育政治化的共同呼声。北京2022冬奥会开幕在即，中国将向世界呈现一场简约、安全、精彩的盛会，全世界的运动员和体育爱好者将齐聚北京，在纯洁的冰雪之上寻找生命的燃点。

(责编：王禹蘅、常红)

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