人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

文在寅力挺北京冬奥会 明确表态韩方“未考虑不派官员参加”

2021年12月14日19:54 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网首尔12月14日电 （周玉波 杨帆） 据韩媒报道，近日韩国总统文在寅在澳大利亚进行国事访问期间，公开力挺北京冬奥会，明确表态韩方“未考虑不派官员参加”。

文在寅表态支持北京冬奥会 图源：韩联社

12月9日，韩国外交部官员崔钟建也对媒体表示：“平昌、东京、北京的东北亚奥运接力意义重大”，“韩国作为（北京冬奥会）上届大赛的东道主将发挥自身作用。”

此前，平昌冬奥组委会主席李熙范在接受人民网专访时也强调，自2018年北京接棒平昌冬奥会以来，两届冬奥组委会一直保持密切沟通。他对即将到来的北京冬奥会充满了期待，他说：“平昌冬奥会加强了中韩两国在体育领域的交流，双方针对多样化的合作方案展开了有益探讨。明年恰逢中韩建交30周年，相信北京冬奥会的成功举办，将进一步夯实两国关系。”

对于韩方的表态，外交部发言人汪文斌在13日的例行记者会上称，韩方已经在不同的层面多次表示积极支持中国成功举办北京冬奥会，这符合奥林匹克精神，也是中韩友好的体现，中方对此予以积极的评价。

13日，中国驻韩国大使邢海明在接受韩国媒体采访时再次重申了中方立场，他表示，目前各国运动员都热切期待来华比赛，相信北京冬奥会一定会成为全球冬奥运动员和冰雪运动爱好者的盛会，期待包括韩国选手在内的各国运动员展现风采，赛出水平，赛出友谊。

中国驻韩国大使邢海明接受韩国媒体采访 图源：中国驻韩国大使馆

(责编：徐祥丽、刘慧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部