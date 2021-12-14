人民网首尔12月14日电 （周玉波 杨帆） 据韩媒报道，近日韩国总统文在寅在澳大利亚进行国事访问期间，公开力挺北京冬奥会，明确表态韩方“未考虑不派官员参加”。

文在寅表态支持北京冬奥会 图源：韩联社

12月9日，韩国外交部官员崔钟建也对媒体表示：“平昌、东京、北京的东北亚奥运接力意义重大”，“韩国作为（北京冬奥会）上届大赛的东道主将发挥自身作用。”

此前，平昌冬奥组委会主席李熙范在接受人民网专访时也强调，自2018年北京接棒平昌冬奥会以来，两届冬奥组委会一直保持密切沟通。他对即将到来的北京冬奥会充满了期待，他说：“平昌冬奥会加强了中韩两国在体育领域的交流，双方针对多样化的合作方案展开了有益探讨。明年恰逢中韩建交30周年，相信北京冬奥会的成功举办，将进一步夯实两国关系。”

对于韩方的表态，外交部发言人汪文斌在13日的例行记者会上称，韩方已经在不同的层面多次表示积极支持中国成功举办北京冬奥会，这符合奥林匹克精神，也是中韩友好的体现，中方对此予以积极的评价。

13日，中国驻韩国大使邢海明在接受韩国媒体采访时再次重申了中方立场，他表示，目前各国运动员都热切期待来华比赛，相信北京冬奥会一定会成为全球冬奥运动员和冰雪运动爱好者的盛会，期待包括韩国选手在内的各国运动员展现风采，赛出水平，赛出友谊。

中国驻韩国大使邢海明接受韩国媒体采访 图源：中国驻韩国大使馆

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