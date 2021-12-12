人民网曼谷12月11日电 （记者赵益普）12月10日，中国驻菲律宾大使馆在马尼拉举办北京冬奥会媒体圣诞沙龙专场活动。此次活动以“双奥之城闪耀冰雪银光，古都北京喜迎全球来客”为主题。

菲律宾滑冰协会主席妮基表示，疫情形势下，人类更需要发扬体育精神，坚定“一起向未来”的决心。所有运动员都为参赛付出了艰苦努力，冬奥会不应被政治化。作为2022年北京冬奥会菲律宾代表团的一员，我期待前往全球第一座“双奥之城”参加冰雪盛会。菲律宾是热带国家，从事冰雪运动的人不多，希望未来能有更多菲冰雪运动员参加冬奥会。

菲律宾冰雪运动员阿莉森·帕蒂切托、索菲亚·弗兰克和迈克尔·马丁内斯发表视频致辞，各自回忆与中国的冰雪情缘，为北京冬奥加油助力。作为东南亚首位取得奥运会花样滑冰参赛资格的运动员，也是菲参加2014年索契冬奥会的唯一代表，谈及2022年北京冬奥会时，迈克尔·马丁内斯表示：“我喜欢中国文化和食物，2015年的中国杯世界花样滑冰大奖赛于我而言是一次很棒的经历，在那里，我获得了目前为止的全赛季最佳成绩。祝大家在即将到来的2022年北京冬奥会上一切顺利。”

中国驻菲律宾大使黄溪连表示，在奥林匹克精神指引下，在各方共同努力下，北京一定能为世界呈现一届简约、安全、精彩的奥运盛会。期待与大家共赏冰雪奥运的精彩时刻，预祝参加比赛的菲冬奥健儿取得佳绩。北京冬奥会是全球冬奥运动员和爱好者的盛会，他们才是主角，个别国家政客想要搞政治操弄或政治作秀，完全是找错了场合，对北京成功举办冬奥会不会有任何影响。

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