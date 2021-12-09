郭季思

12月6日，美国白宫新闻秘书普萨基表示，拜登政府将不会派出官方代表团参加北京2022年冬奥会。7日，澳大利亚总理莫里森紧随其后宣布，“中方迄未回应澳方提出的人权等问题，澳不会派政府官员出席北京冬奥会。鉴于澳中关系破裂，澳抵制北京冬奥会不足为奇，此举符合澳国家利益。”8日，英国、加拿大亦相继宣布不派政府官员或“外交代表”出席北京冬奥会。

此前，在美国媒体反复就此发出预报之时，外交部发言人已在例行记者会上做出回应，冬奥会不是政治作秀和搞政治操弄的舞台，美国政客在没有受到东道国邀请的情况下，不断炒作官员来不来的问题，完全是自作多情。但是，美国揣着明白装糊涂，还是一意孤行。澳大利亚总理的表态，更是毫不掩饰地将体育政治化。

美国几个政客不来，对北京冬奥会的成功没有影响，毕竟观众们又不是来看政客的。说句不好听的，这些人不来我们倒更省事了。但此举“碰瓷”意味极强——美国大张旗鼓地向世界宣布不出席冬奥会，不知道的还以为中国求着它来，不来好像就丢了面子似的。

然而靴子落地之后，除了美国的几个铁杆“跟班”跟着效仿之外，这出哗众取宠的闹剧并没有在国际社会上掀起什么波澜。即使是在美国内部，嚷嚷着不来北京冬奥会的也只是一小撮反华政客。犹他州盐湖城申奥委主席弗雷泽·布洛克就表示，盐湖城正计划派出代表团赴中国观摩学习筹办奥运经验。

两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山。就在前几天，第76届联合国大会以协商一致方式通过北京冬奥会奥林匹克休战决议。共计173个国家成为决议共同提案国，数量超过盐湖城、温哥华、索契、平昌冬奥会休战决议，创2006年以来新高。

会上，俄罗斯、法国等22个国家发言支持中方提交的奥林匹克休战决议，并纷纷表达对北京冬奥会的支持和美好祝愿。

俄罗斯表示，俄方一直是休战决议的支持者和拥护者，高度重视国际奥委会对实现地区冲突和解的呼吁。即将在北京举行的冬奥会是一场真正的世界级体育盛会，将为国际体育事业作出新的伟大贡献。

白俄罗斯、厄瓜多尔赞赏中方在决议磋商中展现的包容、透明和建设性态度及发挥的领导作用，表示在中国人民坚持不懈的努力下，北京冬奥会必将以最高水平举行，中国也将再次向世界展示其体育大国地位。

埃塞俄比亚表示，感谢中国为筹备北京冬奥会所付出的巨大努力。这是中国首次承办冬奥会，我们衷心祝愿北京冬奥会安全、精彩、顺利！

希腊、摩洛哥表示，祝贺北京即将成为第一个同时举办过夏季和冬季奥运会的城市，坚信在这个拥有几千年文明的伟大国家举行的奥运会将取得成功。

巴基斯坦、津巴布韦表示，对中国兄弟的组织能力充满信心，祝愿中国人民和政府成功办好冬奥会。

马尔代夫表示，在新冠肺炎疫情全球大流行造成的一片黑暗中，北京冬奥会将成为一个难能可贵、鼓舞人心的光明时刻，展现人类必将战胜逆境的韧性和决心。

摩纳哥表示，本届冬奥会恰逢其时，必将向世人展示团结、坚韧以及国际合作对克服包括新冠疫情在内的各种全球性挑战是多么重要。

2024年奥运会东道国法国及埃及、越南、柬埔寨、塞浦路斯、委内瑞拉、巴林、尼加拉瓜等表示，非常荣幸成为这项重要决议的共同提案国，感谢中国为推动决议通过所作的努力，预祝北京冬奥会和冬残奥会取得圆满成功。

国际奥委会主席巴赫感谢中方作为东道国为冬奥会所作的精心筹备。他说，中国的高效组织和绿色理念让人印象深刻，所有冬奥会场馆都将使用清洁能源，并将带动三亿中国人参与冰雪运动。面对严峻的疫情形势，中方积极采取一系列有效应对举措，为参赛者和观众营造安全健康的环境。国际奥委会对北京冬奥会成功举行充满信心，北京冬奥会将开启冬季运动新时代！

当日，会场内形成了支持奥林匹克精神、支持北京冬奥会的热烈气氛和强大声势。

决议以协商一致方式顺利通过，并在共提国数量上形成压倒性优势，不仅充分体现了各国人民团结合作、共同构建和平美好世界的决心和追求，也凸显了国际社会对中国成功举办冬奥会的信心，凸显了中国的重要地位和国际影响力。

莫听穿林打叶声，何妨吟啸且徐行。这几年来，美国为了全方位围堵遏制中国已经是无所不用其极。贸易战、科技脱钩、疫情污名化……种种招数都不能阻挡中华民族迈向伟大复兴的步伐。在中国成功举办冬奥盛会面前，几个政客不来根本不值一提。何况，还有这么多国家都在力挺中国。相信在各方的共同努力下，我们一定能够办成一届“简约、安全、精彩”的奥运盛会，向世界展现负责任、有担当的大国形象。美国炒作北京冬奥会可以休矣！

(责编：苏缨翔、刘慧)