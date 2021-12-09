张荣 鲁扬

尼科尔·西尔维拉。受访者供图

当尼科尔·西尔维拉站在北京冬奥会钢架雪车测试赛的赛道上，她感到难以言说的激动。“当我站在这个被群山环绕，蜿蜒起伏的‘东方巨龙’般的赛场时，我仿佛置身于电影《花木兰》一般。仅仅是站在这里，我就已经很有成就感和满足感了。”巴西钢架雪车运动员尼科尔表示。

三年前，当尼科尔正式接触钢架雪车时，巴西这个被沙滩、足球包围的热带国家也进一步与北京冬奥会结缘。近日，尼科尔·西尔维拉接受人民网专访，向我们讲述奥运会之于运动员的非凡意义。

训练仅三年 期望将巴西国旗带到北京

今年27岁的尼科尔出生在巴西南大河州，7岁随父母移居加拿大。2018年，她正式接触钢架雪车，开始了她的冬奥“逐梦之旅”。“一开始我是雪橇运动员，坐在雪橇最后负责推车和刹车。但在尝试了一个赛季之后，我感觉那不是我想要的，于是我更换了项目。” 尼科尔表示。

尼科尔·西尔维拉。受访者供图

巴西冬季运动联合会告诉她，目前还从未有运动员在冬奥会上代表巴西出战钢架雪车项目，所以她的选择和努力必将是历史性的。短短三年，她便成绩斐然。在最近美洲杯和洲际杯的9场比赛中，尼科尔斩获6枚金牌和2枚铜牌，位列美洲杯积分榜第一名。而三年前的她，在美洲杯比赛中仅位列第18名。

据悉，2022年北京冬奥会将是巴西第9次参加冬季运动会，而且本届冬奥会巴西很可能打破参赛人数和项目种类的记录。尼科尔表示，希望自己在明年的北京冬奥赛场上可以身披巴西国旗为国争光。

推广冬季运动 身兼数职只为逐梦冬奥

巴西大部分国土位处赤道与南回归线之间，冰雪的颜色在这个终年浸浴在阳光之下的国度并不明显。由于地理因素，冬季运动项目并不是巴西体育界的主攻方向，但近几年该国也在努力推动冬季运动发展，如修建相关运动场地等。

尼科尔表示：“我希望通过自身努力，让更多巴西人感受钢架雪车的独特魅力。我们之前在社交平台上发起投票，超过60%或70%的人表示并不了解该运动。因此，我认为冬奥会是一个推广这项运动很好的契机。”

尼科尔·西尔维拉身穿护士服。受访者供图

运动员身份之外，尼科尔还是一名白衣天使。为了实现冬奥梦想，护理专业毕业的她打了四份工。“我曾在一家医院从事心脏手术术后护理工作，也在儿童医院工作过。新冠疫情期间，还负责在医院入口给人们进行相关检测，我还做过新冠疫苗的接种工作，”尼科尔一边说一边展示着她穿护士服的照片，照片中，她带着自信而阳光的微笑。

没有周末的闲暇时间对尼科尔来说早已是家常便饭，每天的生活让她感到很充实。去年，尼科尔在圣诞节的两周假期也在工作，因为救死扶伤让她感到很有成就感，同时也在为她的梦想加油蓄力。

钢架雪车是一项非常危险的运动，滑行时需运动员头部朝前，滑行速度最快可达每小时130公里以上。在问及是否有过放弃念头的时候，她的回答是“从来没有”。只因“热爱”，所以“坚持”。一年前，她曾不慎从赛道飞出挫伤脚踝，大大小小的淤青和擦伤更是不计其数，但这一切都无法阻止这位“白衣天使”的冬奥逐梦之旅。

参加北京测试赛 希望在冬奥会实现梦想

尼科尔·西尔维拉在社交平台上发布关于北京冬奥测试赛小视频。网页截图

尼科尔在她的社交平台上还发布了她来北京参加冬奥测试赛的小视频，从视频中可以看出她的激动和期待。“这是我第一次来中国，提到中国我第一个想到的就是长城上人山人海的场景。这次我们在大巴上也看到了长城，由于新冠疫情人少了很多，但是这并没有影响长城的壮美。”尼科尔说。

钢架雪车比赛将在北京冬奥会延庆赛区国家雪车雪橇中心举行，场馆共设有16个角度、坡度不同的弯道。尼科尔说：“我很喜欢我的北京之旅，尤其是比赛场馆真的非常好看。还有各项基础配套设施，有休息室、健身房等，非常的方便。我还品尝了中国美食，其中我最喜欢‘汤圆’，这些要比我在加拿大吃的中餐好吃多了。”

尼科尔·西尔维拉在延庆参加北京冬奥测试赛。受访者供图

在不久前刚结束的北京钢架雪橇测试赛中，尼科尔代表巴西获得了第八名。对此，她表示：“仅仅是站在测试赛的赛场上已经让我心潮澎湃。要知道，身穿国家队队服代表国家比赛，是一件非常令人骄傲和自豪的事。”对她来说，获得奥运会参赛资格已经是对她三年努力奋斗的见证。

艰辛的付出终有回报。12月7日，在巴西阿拉卡茹，尼科尔荣获“巴西年度最佳冬季运动员”的称号，这也是对她职业生涯的肯定。她表示，奥运会是运动员在全世界瞩目下展现努力和成就的一种方式，对运动员来说是无上的殊荣，是实现人生梦想的地方，也是对挥洒的汗水最好的印证与嘉奖。

(责编：高歌、常红)