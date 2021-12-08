人民网北京12月8日电 据外交部网站消息，外交部发言人汪文斌主持今日例行记者会。记者会实录如下：

新华社记者：据报道，澳大利亚总理莫里森称，中方迄未回应澳方提出的新疆人权等问题，澳不会派政府官员出席北京冬奥会，澳运动员将参赛。中方对此有何评论？

汪文斌：中方多次重申，冬奥会不是政治作秀和搞政治操弄的舞台。中方没有邀请任何澳大利亚政府官员出席北京冬奥会。他们来或者不来，没有人会在意。澳方政客出于政治私利作秀炒作，对北京成功举办冬奥会不会有任何影响。

需要指出的是，澳大利亚将是否派政府官员出席北京冬奥会同所谓的新疆人权问题挂钩，这完全是欲加之罪，何患无辞。澳方的做法严重违背《奥林匹克宪章》确立的“体育运动政治中立”原则，同“更团结”的奥林匹克格言背道而驰，站在了全世界广大运动员和体育爱好者的对立面，也充分暴露出澳大利亚政府对个别国家盲目追随、亦步亦趋，到了不分是非、毫无底线的程度。中方对澳方的所作所为强烈不满、坚决反对，已向澳方提出严正交涉。

我注意到，国际奥委会北京冬奥会协调委员会主席小萨马兰奇表示，对全球运动员即将相聚在北京感到无比骄傲、高兴和充满信心。不久前，第76届联合国大会协商一致通过北京冬奥会奥林匹克休战决议，有173个会员国共提该决议，这充分体现了国际社会对北京冬奥会的大力支持。一届简约、安全、精彩的北京冬奥会必将如期成功地展现在世人面前。

总台央视记者：我们注意到，中方提出的全球发展倡议持续得到各方响应和支持。近期，在中非合作论坛第八届部长级会议上，非洲国家纷纷表示欢迎并支持全球发展倡议。发言人对此有何评论？

汪文斌：习近平主席在第76届联大一般性辩论上提出全球发展倡议以来，得到国际社会特别是发展中国家广泛支持，迄今全球已有几十个国家和多个国际组织支持倡议。《中国—东盟建立对话关系30周年纪念峰会联合声明》表示认同全球发展倡议。《中国—太平洋岛国外长会联合声明》也表示太平洋岛国欢迎倡议，愿意支持和加入倡议，并将该倡议同太平洋可持续发展路线图和蓝色太平洋2050战略相衔接。《中国-拉共体论坛第三届部长会议宣言》表示，欢迎中方提出全球发展倡议，将为包括拉美在内的发展中国家实现2030年可持续发展议程带来新机遇。这一倡议也得到53个非洲国家和非盟广泛支持。近期发布的《中非合作论坛第八届部长级会议达喀尔宣言》和《中非合作论坛—达喀尔行动计划》都明确表示，非洲国家欢迎并支持中方提出的全球发展倡议，强调完善全球发展伙伴关系是落实2030年议程和非盟《2063年议程》的关键所在，致力于推动实现更加强劲、绿色、健康的全球发展，构建全球发展命运共同体。这些都充分说明，全球发展倡议顺应世界发展大势，契合广大发展中国家需求，彰显了强大的生命力和感召力，获得国际社会的高度认同。

面对百年变局和世纪疫情，团结与合作是不变的主题，也是不可逆转的大势。中方欢迎所有志同道合的伙伴参与全球发展倡议，共同汇聚落实2030年议程的强大合力，共同推进全球可持续发展事业。

澳亚卫视记者：据报道，韩国外交部发言人7日表示，韩方始终支持北京冬奥会取得圆满成功，一贯希望北京冬奥会为东北亚乃至全世界的和平稳定与韩朝关系发展作出贡献。中方对此有何评论？

汪文斌：我们注意到韩方的有关表态，对此给予积极评价。韩国是2018年平昌冬奥会的东道国，而且将于2024年举办江原道冬青奥会。中韩双方一直相互支持对方国家举办奥运，这是两国友好合作关系和奥运大家庭风范的体现。

北京冬奥会是全球冬奥运动员和冰雪运动爱好者的盛会。我们相信，在奥林匹克精神指引下，在各方共同努力下，中国一定能为世界呈现一届简约、安全、精彩的奥运盛会，共同推动国际奥林匹克事业蓬勃发展。我们也相信，北京冬奥会必将成为一次和平、友好的盛会，为国际社会增进团结、加深友谊发挥重要积极作用。

俄罗斯卫星通讯社记者：美国总统国家安全事务助理沙利文在俄罗斯总统普京和美国总统拜登12月7日的会晤后表示，美国将采取一切可能的措施确保中国武力统一台湾的事情不会发生，并阻止俄罗斯入侵乌克兰。发言人对此有何评论？对俄美领导人会晤有何评论？

汪文斌：关于俄美两国领导人会晤，我们认为，俄罗斯和美国都是联合国安理会常任理事国和具有重要国际影响的大国，对国际和平与安全负有重要责任。中方乐见俄美之间沟通对话、改善关系。这有利于世界和平与发展，有利于国际社会携手应对共同挑战。

关于你提到的沙利文先生的涉台言论，美方的相关表态再次证明，美国的“印太战略”不针对第三方的说法不过是掩人耳目的幌子。在台湾问题上，美方一段时间来涉台消极错误言行不断，助长“台独”分裂势力的嚣张气焰，中方对此坚决反对。

两岸关系紧张动荡的根源，是台湾当局一再企图“倚美谋独”，而美方一些人有意搞“以台制华”，对此难辞其咎。我们愿以最大的诚意、尽最大的努力争取两岸和平统一的前景，但针对“台独”分裂活动和外部势力干涉，中方当然要作出坚决回应，维护自身主权安全和领土完整，任何人都不应对此抱有幻想。这里边的先后顺序和因果关系是非常清楚的，美方不应混淆是非、颠倒黑白。我们敦促美方充分认识台湾问题的高度敏感性，恪守一个中国原则和中美三个联合公报的规定，慎重、妥善处理涉台问题，停止售台武器，停止同台湾发展任何形式的官方往来和军事联系，不向“台独”分裂势力发出任何错误信号，以免严重损害中美关系和台海和平稳定。我还要强调的是，中国实现完全统一是不可阻挡的历史潮流，不会因任何人、任何势力、任何国家而改变。

《北京青年报》记者：据报道，所罗门群岛首都霍尼亚拉市近期发生的骚乱造成多处公共设施破坏严重，部分民众生活陷入困境。请问中方是否计划向所提供援助？

汪文斌：中方高度关注所罗门群岛首都的安全局势，我们谴责破坏公私财产的暴力行为，支持所罗门政府止暴制乱和恢复重建。中方愿为此提供力所能及的帮助。

巴通社记者：一位在卡拉奇的中国高级外交官称，巴基斯坦和中国可以制定一个战略，增加巴出口量，并呼吁巴基斯坦企业家利用好中巴自贸协定。你对此有何评论？

汪文斌：中巴经贸合作是互利互惠的，给两国人民带来实实在在的利益。今年以来，中巴双边贸易额和巴方对华出口贸易额均创历史新高。中方愿同巴方深化包括贸易和投资在内的全方位合作，更好造福两国人民。

彭博社记者：中国称将对美国不派政府官员出席北京冬奥会采取反制措施。你能否透露反制措施可能会是什么？中国是否会对澳大利亚的类似决定进行反制？

汪文斌：美、澳将为其错误行径付出代价。大家可以拭目以待。

澎湃新闻记者：据了解，第76届联合国大会全会12月6日高票通过联大一委提交的“不首先在外空部署武器”决议涉人类命运共同体段落。此前，美国多次阻挠上述决议写入人类命运共同体理念。你能否介绍有关情况？

汪文斌：12月6日，第76届联合国大会全会高票通过了联大一委提交的“不首先在外空部署武器”决议，决议序言段强调应达成防止外空军备竞赛条约，努力构建人类命运共同体。这是联大决议连续第五年写入人类命运共同体理念，充分表明人类命运共同体理念深入人心，同国际社会维护外空共同安全的美好愿望完全契合。

令人遗憾的是，美国等个别国家出于意识形态考虑，一方面口口声声称各国命运与共（toward a shared future），无意挑动新冷战，另一方面罔顾国际社会共同呼声，刻意破坏团结、挑动对抗，竭力抹黑和歪曲人类命运共同体理念。事实充分证明，美方的这种不负责任、双重标准的霸凌行径，必然会受到联合国广大会员国的坚决反对。

大道之行，天下为公。我们希望个别国家能够明白这个道理，不要再制造对立、自讨没趣，早日摒弃冷战思维和意识形态偏见，积极参与外空军控进程，致力于真正的多边主义。中方愿继续同各方携手努力，在外空领域践行构建人类命运共同体理念，为维护外空持久和平和共同安全作出积极贡献。

总台央视记者：据报道，日前，匈牙利政府否决了欧盟有关“领导人民主峰会”共同立场的文件。你对此有何评论？

汪文斌：匈牙利的做法再次表明，美国打着民主旗号挑动分裂和对抗不得人心，受到国际社会普遍反对。

近日，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示，美执意将“民主”概念私有化，通过召开“领导人民主峰会”制造某种新的分界线，有悖于世界潮流。古巴外长罗德里格斯表示，美国有选择性举办“领导人民主峰会”，凸显了美国已无力面对其外交政策在国际社会不得人心的事实。肯尼亚和卢旺达等非洲国家学者和媒体表示，美方邀请的非洲国家不到非洲国家总数的三分之一，其真实用心令人怀疑。美国自称是民主和人权的拥护者，掩盖了黑暗的过去和当下的虚伪，美国没有道德权威来判断世界上其他国家是否民主。《今日埃及人报》《中东时报》等中东媒体认为，美国所谓的“民主峰会”是有选择性的，是按照美式价值观进行的一次政治审查，只会挑起分裂对立，美式民主贻害无穷。

面对国际社会的普遍反对之声，美国却依然故我，继续打着民主旗号大搞政治操弄，还声称“愿意以谦卑姿态主办‘峰会’”。请问，美方丝毫不征求国际社会意见，也不同联合国等国际机构协调，就擅自以“民主”的名义召集峰会，这叫什么“谦卑”？美方以美国一家的标准划线，将世界上一半的国家划入所谓“非民主国家”另册，这又算什么“谦卑”？美国打着民主旗号对阿富汗、伊拉克、利比亚、叙利亚等国发动军事干涉，导致数十万平民丧生，数千万人流离失所。美国非但不吸取教训、纠正错误，反而进一步将民主工具化、武器化，公然召集所谓“领导人民主峰会”来煽动分裂和对抗，推进地缘战略，谋取政治私利，这又哪里算得上是“谦卑”呢？

无论美方如何为自己涂脂抹粉，其假民主、真霸权的真实面目早已清晰暴露在世人面前。所谓“领导人民主峰会”只会以民主操弄者、破坏者的形象载入史册。

(责编：苏缨翔、刘慧)