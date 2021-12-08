新华社广州12月8日电（记者吴涛）联合国开发计划署驻华代表白雅婷在8日举行的“2021联合国开发计划署氢能产业大会”上说，过去五年里，氢能燃料电池汽车在中国各地城市开展了示范运营，中国氢能燃料电池汽车产量已有近8000辆之多，并已建成100多个加氢站，中国交通领域正走在氢能应用的前沿。

白雅婷说，当前正处于中国提出“双碳”目标并强化应对气候变化国家自主贡献目标的关键时机，必须推动氢能的降碳潜力在解决高排放行业低碳转型中发挥充分的作用。提高氢能燃料电池汽车产量，并扩大氢能经济的规模对于未来的发展至关重要。应加大政策支持和投融资力度，推动氢产业链各环节协同发展。

白雅婷认为，要加快清洁氢气在未来能源系统中的规模化部署，一是需要政府部门出台相关政策，大力推动氢能产业的绿色发展，使氢气变得更清洁、更便宜。

二是加大创新和投资力度，推动氢能关键技术研发和产业化。目前，绿氢等在完全商业化方面仍面临重大挑战，必须加速突破关键核心技术。而这需要加大投资，推进氢气生产、储存和运输等技术的发展，比如储氢材料、高压储氢瓶和输氢基础设施建设。

三是加强国际合作，推动全球氢能经济发展。截至今年10月，各国在规划中的电解槽装机规模已超过260GW。下一步需通过引导投资、开展研发合作和共建试点项目等途径，全方位加强在可再生能源制氢领域的合作。

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