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外交部：澳方政客作秀炒作对北京成功举办冬奥会不会有任何影响

2021年12月08日21:28 | 来源：新华网
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新华社北京12月8日电（记者孙楠、成欣）针对有报道称澳大利亚不会派政府官员出席北京冬奥会，外交部发言人汪文斌8日表示，冬奥会不是政治作秀和搞政治操弄的舞台。澳方政客出于政治私利作秀炒作，对北京成功举办冬奥会不会有任何影响。

当日例行记者会上，有记者问：据报道，澳大利亚总理莫里森称，中方迄未回应澳方提出的新疆人权等问题，澳不会派政府官员出席北京冬奥会，澳运动员将参赛。中方对此有何评论？

汪文斌说，中方多次重申，冬奥会不是政治作秀和搞政治操弄的舞台。中方没有邀请任何澳大利亚政府官员出席北京冬奥会，他们来或者不来，没有人会在意。澳方政客出于政治私利作秀炒作，对北京成功举办冬奥会不会有任何影响。

他说，澳大利亚将是否派政府官员出席北京冬奥会同所谓新疆人权问题挂钩，这完全是欲加之罪，何患无辞。澳方做法严重违背《奥林匹克宪章》确立的“体育运动政治中立”原则，同“更团结”的奥林匹克格言背道而驰，站在了全世界广大运动员和体育爱好者的对立面，也充分暴露出澳大利亚政府对个别国家盲目追随、亦步亦趋到了不分是非、毫无底线的程度。“中方对澳方所作所为强烈不满、坚决反对，已向澳方提出严正交涉。”

汪文斌说，国际奥委会北京冬奥会协调委员会主席小萨马兰奇表示，对全球运动员即将相聚在北京感到无比骄傲、高兴和充满信心。不久前，第76届联合国大会协商一致通过北京冬奥会奥林匹克休战决议，有173个会员国共提该决议，充分体现了国际社会对北京冬奥会的大力支持。一届简约、安全、精彩的北京冬奥会必将如期成功展现在世人面前。

(责编：苏缨翔、杨牧)

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