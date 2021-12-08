郭贺平

距11月29日至30日中非合作论坛第八届部长级会议已经过去几天了，会议主办地塞内加尔的媒体仍在热议这次会议。媒体认为，非洲大陆50多国外长等高级官员悉数与会，成为塞内加尔历史上规模最大的一次盛会，尤其是在疫情肆虐的背景下，每个塞内加尔人都由衷感到自豪和难忘。

媒体评论说，塞方普遍感到几个“意料之外”。一是没想到会议能如期召开。会议开始前两天，新冠变异病毒奥密克戎毒株现身南非，气氛骤然紧张。一些欧美国家当即宣布与南非等数个非洲国家断航。个别非洲国家代表团行程受到影响。会议面临的防疫挑战令与会者担忧。主办方尤其担心中国代表团爽约。国务委员兼外长王毅逆行往访，一抵达就不顾时差和舟车劳顿，与塞方高官举行双边会见，与塞方外长共同主持会议。偌大会场上，千人济济一堂，历时近10个小时。王毅谈笑自若，感染了每一位与会者。会议之余，王毅与30多国外长密集举行双边会见。塞方礼宾官也对中方的高效务实赞不绝口。

二是没想到习近平主席提出向非方提供10亿剂疫苗，真正体现了非中患难真情。疫情初起，中国即承诺将疫苗作为公共产品。非洲的发展中国家，在国际抗疫防疫中一直处于“洼地”，尤其深受“免疫鸿沟”之苦。奥密克戎毒株出现进一步加剧了非洲国家恐慌。中国的最新承诺是“及时雨”，使非洲朋友如沐春风，报以长时间击掌欢呼。媒体说，只有中国朋友会这样做，而且能做好！习近平主席视频出席会议时还宣布与非洲国家共同实施“九项工程”。

三是没想到会议取得如此丰硕成果。在各方推动下，会议通过《中非合作论坛第八届部长级会议达喀尔宣言》《中非合作论坛—达喀尔行动计划（2022-2024）》《中非应对气候变化合作宣言》和《中非合作2035年愿景》等四项文件。媒体评论说，今年适逢中非开启外交关系65周年，也是中国重返联合国50年。中国朋友重义守诺，从未忘记非洲对中国重返联合国的帮助。中国过去尽力援助非洲，坦赞铁路是标志性项目。现在中国医疗队、青蒿素在非家喻户晓。非中是真正的一家人！

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