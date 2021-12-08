新华社北京12月8日电 2021·南南人权论坛8日在北京举行。中共中央政治局委员、中宣部部长黄坤明出席开幕式，宣读习近平主席贺信并发表主旨演讲。

黄坤明指出，习近平主席的贺信深刻阐明了中国的人权观和尊重保障人权的生动实践，彰显了弘扬全人类共同价值、促进国际人权事业健康发展的使命担当，为办好本次论坛、推进广大发展中国家人权事业发展提供了重要指引。

黄坤明指出，中国共产党的100年，是争取人权、尊重人权、保障人权、实现人权的100年。中共十八大以来，习近平主席高度重视尊重和保障人权，鲜明提出“人民幸福生活是最大的人权”，中国党和政府采取一系列政策举措，增强人民获得感、幸福感、安全感。历史证明，中国成功走出了一条符合时代潮流、具有中国特色的人权发展道路，为国际人权事业作出重要贡献。面向未来，中国愿与广大发展中国家一道，坚持人民至上、生命至上，共谋繁荣发展，促进平等合作，维护公平正义，完善全球人权治理体系，推动世界人权事业向着更加平等、全面、均衡、进步的方向发展。

本届论坛由国务院新闻办公室和外交部共同主办，主题为“人民至上与全球人权治理”。100余个国家和国际组织的高级官员、专家学者、驻华使节等近400人以线上线下方式参会。

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