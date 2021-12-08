新华社北京12月8日电 美国白宫应对新冠疫情协调专员杰夫·津茨7日通报，上周全美将近700万人接种新冠疫苗加强针，平均每天近100万人接种。

只是，美国约翰斯·霍普金斯大学最新数据显示，美国新冠疫苗全程接种率刚过60%。

12月4日，在美国加利福尼亚州北部伯灵格姆市，一名女子排队等待注射新冠疫苗加强针。（新华社记者吴晓凌摄）

“加强针单日接种人数超过以往。”津茨说，年满65岁的老人中55%已接种加强针。另外，上周美国新冠疫苗接种总量达1250万剂，速度创5月以来新纪录。

美国9月允许年满65岁老人和18至64岁高危人群接种加强针，11月中旬把加强针适用人群范围扩大至所有成年人。

传染病专家威廉·沙夫纳推测，加强针接种需求猛涨缘于有关新毒株奥密克戎的新闻、公共卫生信息以及人们冬季假期与家人团聚的渴望。

南非11月24日首次向世界卫生组织报告奥密克戎毒株。据路透社报道，11月25日感恩节以来，美国近1000万民众接种加强针，接种速度比感恩节前高12.5%。

美国疾病控制和预防中心数据显示，大约4700万美国人已接种加强针，占完成全程接种民众的近四分之一。

这是12月2日在美国纽约拍摄的一处新冠疫苗接种点。（新华社记者王迎摄）

疾控中心前主任托马斯·弗里登说，疫情防控的最主要手段是接种疫苗和戴口罩。然而，约翰斯·霍普金斯大学最新数据显示，美国新冠疫苗全程接种率只有60.84%。

弗里登担心，美国民众对疫情防控的“疲劳感”加剧，新变异株奥密克戎出现后，今年冬天的日子恐怕会“难过”。

“美国眼下每天新增新冠死亡病例近1000例，我们变得习以为常，”弗里登接受《新闻周刊》采访时说，“数字很大，但我们已经感觉不到问题有多严重。”

弗里登认为，鉴于美国国内不少人对打疫苗心存疑虑或者犹豫，甚至听信关于疫苗的谣言，政府应当“让正确的人传递正确的消息”，“派合适的人劝说合适的对象”。更重要的是，美国在疫情防控方面应减少党派对立，而这是约瑟夫·拜登政府想做而难以做到的。

民主党籍总统拜登鼓励疫苗接种，但共和党掌权的亚利桑那、佛罗里达等州同白宫唱反调，反对联邦政府的疫苗接种令。（林淑婷）

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