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马来西亚上诉法院维持对前总理纳吉布多项贪腐罪名裁决

2021年12月08日20:25 | 来源：新华网
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新华社马来西亚普特拉贾亚12月8日电（记者朱炜）马来西亚上诉法院8日驳回前总理纳吉布的上诉请求，维持此前吉隆坡高等法院对其所涉“一个马来西亚发展公司”（“一马公司”）前子公司SRC国际案件做出的裁定。纳吉布随后表示将继续上诉。

上诉法院法官阿卜杜勒·卡里姆当天说，控方已成功证明纳吉布在SRC国际一案的所有7项罪名。他宣布，维持此前高等法院对纳吉布做出的裁定。

由于成为新冠密切接触者而处于隔离状态，纳吉布及其律师通过视频方式在线听取了裁决。

裁决宣布后，纳吉布提出将向联邦法院继续上诉，并向上诉法院申请暂缓执行。上诉法院随后批准暂缓执行申请。

纳吉布2009年担任总理后设立名为“一马公司”的国家投资基金。检方指责纳吉布在涉及“一马公司”前子公司SRC国际的交易中牟利4200万林吉特（约合6285万元人民币），对他提出3项背信、3项洗钱和1项滥用权力的指控。案件于2019年4月开始审理，2020年7月，吉隆坡高等法院裁定，纳吉布所涉7项指控罪名成立，处以12年监禁和2.1亿林吉特（约合3.14亿元人民币）罚金。

2018年5月，马来西亚举行大选，纳吉布败选。自卸任总理以来，纳吉布已累计受到超过40项指控，但他均予以否认。

(责编：苏缨翔、杨牧)

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