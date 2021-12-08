新华社莫斯科12月7日电 （国际观察）普京见拜登 警告对威胁

新华社记者耿鹏宇

俄罗斯总统普京与美国总统拜登7日举行视频会晤，双方重点讨论了乌克兰局势，还就此前二人日内瓦会谈成果的执行情况、伊朗核问题、网络信息安全等话题进行了交流。

分析人士认为，近期俄美在乌克兰问题上展开多轮博弈。此次会晤，双方态度强硬，各说各话，乌克兰局势如何发展难以预料。而且俄美之间存在根本性、战略性矛盾，此次会晤难以改善两国之间的紧张关系。

互不相让

此次俄美领导人会晤正值俄乌边境局势紧张之际。美国和乌克兰方面称，俄罗斯在边境地区集结大量部队，有侵犯乌克兰之势。俄政府说，以美国为首的北约不断威胁俄边境安全，俄方有权在境内调动部队以保卫领土安全，但无意与他国发生冲突。在这一背景下，乌克兰问题成为此次俄美领导人视频会晤的中心议题。

普京表示，不应将乌克兰东部局势升级的责任归咎于俄罗斯，因为北约正试图征服乌克兰领土，并不断将军事力量扩展至俄边界附近。俄罗斯希望获得可靠的法律保证，以防止北约进一步东扩和在俄罗斯邻国部署进攻性武器系统。

拜登则表示，美国及其欧洲盟友对俄罗斯在俄乌边境地区加强军事部署“深感担忧”。俄方若采取军事升级行动，将面临来自美国及其盟友“强有力的”经济制裁和其他回应措施。

在当天晚些时候举行的记者会上，美国总统国家安全事务助理沙利文表示，如果俄对乌采取军事行动，美国将增加对乌克兰的国防援助，以加强其防御能力，并“积极回应”北约盟友可能提出的增兵请求。

分析人士指出，在乌克兰问题上，俄美分歧巨大，难以协调。在此次会晤中，双方更是针锋相对，互不相让，乌克兰局势会如何演绎依然不明。

矛盾难解

普京在会晤中还表示，目前俄美双边合作不尽如人意，主要表现在两国外交使团在工作中困难重重，而这一切都是美方一手造成的。俄总统新闻秘书佩斯科夫指出，俄美之间的矛盾与分歧是根本性和战略性的，不可能通过几小时会谈就化解。

俄罗斯科学院世界经济与国际关系研究所研究员谢尔盖·基斯利岑认为，拜登上台后试图重塑跨大西洋伙伴关系并降低欧盟改善对俄关系的兴趣，这加剧了北约与俄对峙的局面。此外，美国试图利用乌克兰问题，提高在前苏联地区的影响力，直接触犯俄方的地缘政治利益，这是俄罗斯绝对不允许的。

俄科学院美国与加拿大研究所首席研究员弗拉基米尔·瓦西里耶夫认为，考虑到美国内反俄情绪，以及双方在俄反对派人士纳瓦利内、白俄罗斯、人权等问题上的严重分歧，俄美战略冲突的结构性矛盾难解，互动并不能为俄美紧张关系带来突破，双方在各领域的博弈仍将持续。

基斯利岑还指出，俄方提出的禁止北约东扩协议，不仅取决于美国，还取决于北约及其他相关国家的态度。但这些国家出于俄对乌克兰的现实威胁，几乎不可能在法律层面做出保证，不会同意北约行动受到俄罗斯的约束。

莫斯科国际关系学院国际问题专家伊万·萨弗兰丘克指出，俄美关系不会触底反弹。俄应更多从战略稳定角度与美展开实质接触并借此牵制对方，避免出现战略性误判或更严重的双边关系“脱轨”。（参与记者：杨士龙、邓仙来）

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