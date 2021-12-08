新华社悉尼12月8日电（记者郝亚琳）澳大利亚悉尼科技大学澳中关系研究院7日发布的报告显示，尽管澳中关系遇冷，但很多澳大利亚企业仍然在中国市场开展业务，希望继续发掘中国市场机会。

这一报告调研了不同行业、不同规模的多家澳大利亚企业，其中不乏行业巨头。报告说，很多企业高管仍然看好中国市场的机会和前景。

报告作者、澳中关系研究院兼职研究员格伦达·科波拉尔在接受新华社记者采访时表示，中国市场持续吸引澳大利亚企业源于多个因素。首先，中国市场非常庞大，中国不仅是全球第二大经济体，也是本地区增长最快的经济体之一；其次，尽管澳中存在语言和文化差异，但活跃的民间交往提供了潜在助力；第三，两国经济互补性很强。

在澳中关系研究院关于这一报告的研讨会上，澳大利亚乳业企业巴布斯公司首席执行官克丽丝蒂·卡尔表示，与中国企业和中国人做生意感觉非常好。“他们勤劳肯干，行动速度无人能及。如果你想发展高增长业务，只有中国市场能够提供那样的机会。”

报告还认为，对于澳大利亚企业而言，中国不仅是一个市场，还是一个关键的供应方和创新合作伙伴。在中国市场得到的经验有助于澳大利亚企业开拓新市场，提高成功机会。

卡尔表示，中国市场充满挑战，但那正是活力和乐趣所在，每克服一个挑战就意味着自己将一个竞争对手甩在身后。

科波拉尔认为，在处理对华关系方面，澳大利亚需要掌握驾驭复杂局面的能力。尽管困难很多，但机会也很大，能否驾驭这样的复杂性关系到澳大利亚的未来。

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