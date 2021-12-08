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中国驻俄大使：“外交抵制”北京冬奥会注定失败

2021年12月08日17:56 | 来源：新华网
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新华社莫斯科12月8日电（记者黄河）中国驻俄罗斯大使张汉晖7日表示，中国对奥林匹克精神的深入理解和践行，对国际奥运事业的有力支持，是对国际奥林匹克运动发展做出的巨大贡献。美国曾“抵制”索契冬奥会没有得逞，“外交抵制”北京冬奥会注定失败。

中国驻俄罗斯大使馆7日以线上方式举办北京冬奥会中俄主流媒体专题见面会。张汉晖在会上说，美国妄图打着“人权”旗号鼓吹“外交抵制”北京冬奥会，不遗余力地制造各种“政治病毒”，拼凑所谓“民主峰会”，这实质上是复活冷战思维的危险之举，是以意识形态划线，大搞集团政治，制造分裂和对抗。“民主”已成为美国侵犯别国主权、干涉他国内政的借口，“人权双标”暴露了美国根深蒂固的意识形态偏见和唯我独尊的霸权心态。

张汉晖说，美国曾“抵制”索契冬奥会没有得逞，这次“外交抵制”北京冬奥会也注定失败，一切有违真正的民主精神和全人类团结的逆流，终将自食其果。

会上，北京冬奥组委对外联络部副部长万学军、俄罗斯奥委会办公厅主任普利图欣分别致辞，俄短道速滑奥运冠军特拉托夫和俄作曲家沃罗比约夫先后发言。29家中俄主流媒体近50名记者线上出席并参与问答环节。

(责编：苏缨翔、杨牧)

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