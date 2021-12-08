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习近平同冰岛总统约翰内松就中冰建交50周年互致贺电 李克强同冰岛总理雅各布斯多蒂尔互致贺电

2021年12月08日17:40 | 来源：新华网
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新华社北京12月8日电 国家主席习近平12月8日同冰岛总统约翰内松互致贺电，庆祝两国建交50周年。

习近平指出，中冰建交50年来，两国各领域务实合作取得积极成果，给两国人民带来福祉。我高度重视中冰关系发展，愿同你一道努力，以两国建交50周年为新起点，推动中冰关系在相互尊重、互利共赢基础上不断取得新进展，造福两国和两国人民。

约翰内松表示，冰中友谊深厚，双方在贸易、旅游、文化、教育、科研等诸多领域合作密切。希望双方保持对话沟通，共同努力构建两国繁荣、幸福、安全的未来。

同日，国务院总理李克强同冰岛总理雅各布斯多蒂尔互致贺电。李克强说，中国政府高度重视发展中冰关系，我愿与阁下共同努力，以两国建交50周年为契机，推动中冰关系和各领域务实合作取得更大发展。雅各布斯多蒂尔表示，冰中自贸协定的实施和双边贸易增长不仅促进了双方相互理解，也拉近了两国人民距离。北京冬奥会将为深化冰中关系提供新机遇。期待双方继续深化合作，开创两国更美好的未来。

(责编：苏缨翔、杨牧)

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