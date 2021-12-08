新华社柏林12月7日电（国际观察）默克尔时代落幕 德国新政府启航

新华社记者顾梓峄

德国社会民主党（社民党）、绿党和自由民主党（自民党）7日在柏林正式签署联合组阁协议。新一届德国政府诞生，意味着长达16年的默克尔时代正式落幕。分析人士指出，如何带领德国解决面临的诸多挑战，考验新政府内部各方的政治智慧。

对内多头并进

舆论认为，德国新政府在内政方面的计划雄心勃勃。

首先，由于绿党的重视，环保相关政策将是新政府优先事项。据报道，新政府计划在“理想情况下”将淘汰煤电的期限从2038年提前至2030年，到2030年将可再生能源发电比例从当前设定的65%提高到80%。新政府还将引入“气候检查”机制，即政府各部门在审查法律草案时都会把对气候的影响和是否符合气候目标纳入考量。同时，政府为了激励企业投资绿色领域，未来企业对环保科技的投资可获政府减免赋税。

其次，新政府将在改善社会福利方面投入更多精力，包括：提高法定最低工资至每小时12欧元，计划每年建造40万套住房，继续限制房租上涨，改善卫生福利等。此外，改善公共基础设施、提高网络速度、为长期失业者提供更多继续教育培训的机会等也是新政府计划的工作重点。

财政方面，新政府表示，将从2023年起继续坚持以往的“减少债务”政策，不过因当前德国新冠疫情严重，2022年可以暂不坚持减债原则。

在颇受德国民众关注的养老退休政策方面，从社民党、绿党和自民党的组阁协议来看，改革力度不大，引发外界批评。德国伊弗经济研究所所长克莱门斯·菲斯特说，这是组阁协议里最弱的地方之一，就当下德国人口老龄化日益严峻的趋势来看，当前政策是不可持续的。

对外延续为主

据德国《明镜》周刊报道，在先前组阁谈判中要求调整外交政策路线的声音并不小。但有分析人士认为，新政府基本会延续默克尔的外交政策。

根据组阁协议，新政府将继续支持加强联合国在国际秩序方面发挥作用，支持多边主义和基于规则的国际秩序，支持联合国安理会改革，也将利用2022年德国担任七国集团轮值主席国的机会推进多边主义。新政府还将推动世贸组织发展，推动改善贸易争端解决机制。

欧洲事务方面，新政府将继续重视德法盟友关系，同时重视通过欧盟平台发挥影响力，推进欧洲战略自主，包括加大对欧洲议会的支持，加强欧盟在包括能源供应、卫生、原材料进口和数字科技等国际事务关键领域中的战略自主性等。另外，新政府还表示会更重视欧盟东部和南部事务，加强与盟友的协调与合作。舆论认为，新政府可能将促进欧盟成员在外交、安全和防务政策上行动一致，从而在国际上更有作为。

在以美国为首的北约一直要求德国将国防支出增至国内生产总值2%这件事上，新政府组阁协议采取了模糊表达，表示会长期将国内生产总值的3%投入到国际行动中，以加强德国外交和发展政策，同时履行其在北约的职责。德国媒体称这一表述为“一种灵活的包装术”。

对俄罗斯关系方面，组阁协议把德俄关系定性为“深层和多样化”，新政府寻求全面和稳定的对俄关系，愿意采取建设性对话，同时与俄罗斯在包括氢能源、卫生、气候和环保领域等议题上加强合作。

考验政治智慧

根据联合组阁协议，新政府共设15个部长席位，社民党、绿党和自民党分别占6席、5席和4席。分析人士认为，三党此前分歧较多，如今的组阁协议是相互妥协的结果，未来政府如何运转，将考验内阁主要官员尤其是被视作默克尔“接班人”的奥拉夫·朔尔茨的政治智慧。

有分析说，联邦德国72年历史中，新旧政府过渡总体稳定，还未发生过新旧政府政策决裂的情况，这次应该也不例外。默克尔曾用“可靠”评价朔尔茨，10月底她还同朔尔茨一道赴意大利罗马参加二十国集团峰会，并向世界隆重推介朔尔茨。朔尔茨此前向选民表示，将保留默克尔执政16年留下的政治遗产，会保持政策的延续性。

联合组阁协议11月底达成一致以来，三党对外展现一团和气。不过，也有分析人士指出，三党在气候、税收、财政等政策上存在分歧，此前还在财政部长等内阁职位的分配上发生争执。新政府上台后，如何有效弥合各方分歧，化解面临的挑战，实现预定的内外政策，任重道远。

(责编：苏缨翔、杨牧)