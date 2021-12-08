据报道，匈牙利政府日前否决了欧盟有关“领导人民主峰会”共同立场的文件。对此，外交部发言人汪文斌12月8日在例行记者会上说，匈牙利的做法再次表明，美国打着“民主”旗号挑动分裂和对抗不得人心，受到国际社会普遍反对。

汪文斌说，面对国际社会的普遍反对之声，美国却依然故我，继续打着“民主”旗号大搞政治操弄，还声称“愿以谦卑姿态主办‘峰会’”。请问，美方丝毫不征求国际社会意见，也不同联合国等国际机构协调，就擅自以“民主”的名义召集峰会，这叫什么“谦卑”？美方以美国一家的标准划线，将世界上一半的国家划入“非民主国家”另册，这又算什么“谦卑”？美国打着民主旗号对阿富汗、伊拉克、利比亚、叙利亚等国发动军事干涉，导致数十万平民丧生，数千万人流离失所。美国非但不吸取教训、纠正错误，反而进一步将民主工具化、武器化，公然召集所谓“领导人民主峰会”煽动分裂和对抗，推进地缘战略，谋取政治私利，这又哪里算得上是“谦卑”？

他说，无论美方如何为自己涂脂抹粉，其假民主、真霸权的真实面目早已清晰暴露在世人面前。所谓“领导人民主峰会”只会以民主操弄者、破坏者的形象载入史册。（记者成欣、孙楠）

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