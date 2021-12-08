人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

汪文斌说所谓民主峰会只会以民主破坏者形象载入史册

2021年12月08日17:03 | 来源：新华社微博
小字号

据报道，匈牙利政府日前否决了欧盟有关“领导人民主峰会”共同立场的文件。对此，外交部发言人汪文斌12月8日在例行记者会上说，匈牙利的做法再次表明，美国打着“民主”旗号挑动分裂和对抗不得人心，受到国际社会普遍反对。

汪文斌说，面对国际社会的普遍反对之声，美国却依然故我，继续打着“民主”旗号大搞政治操弄，还声称“愿以谦卑姿态主办‘峰会’”。请问，美方丝毫不征求国际社会意见，也不同联合国等国际机构协调，就擅自以“民主”的名义召集峰会，这叫什么“谦卑”？美方以美国一家的标准划线，将世界上一半的国家划入“非民主国家”另册，这又算什么“谦卑”？美国打着民主旗号对阿富汗、伊拉克、利比亚、叙利亚等国发动军事干涉，导致数十万平民丧生，数千万人流离失所。美国非但不吸取教训、纠正错误，反而进一步将民主工具化、武器化，公然召集所谓“领导人民主峰会”煽动分裂和对抗，推进地缘战略，谋取政治私利，这又哪里算得上是“谦卑”？

他说，无论美方如何为自己涂脂抹粉，其假民主、真霸权的真实面目早已清晰暴露在世人面前。所谓“领导人民主峰会”只会以民主操弄者、破坏者的形象载入史册。（记者成欣、孙楠）

(责编：苏缨翔、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部