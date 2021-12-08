人民网联合国12月7日电 （记者李晓宏）当地时间12月7日，第76届联大全会审议“海洋和海洋法”议题，美国、菲律宾、澳大利亚等国在发言中针对南海问题发表错误言论，中方当场作出严正回应。

中国常驻联合国副代表耿爽在一般性辩论中表示，联合国不是讨论南海问题的合适场所，但针对刚才有关南海问题的错误言论，中方要作出严正回应。

耿爽指出，中方在南海问题上的立场是一贯的、明确的。中国在南海的领土主权和海洋权益有着充分的历史和法理依据。中国始终致力于同直接有关当事国通过谈判协商妥善管控分歧、和平解决争议，同时全力维护与周边国家的友好关系。

耿爽强调，南海仲裁案系菲律宾单方面提起，仲裁庭越权管辖、枉法裁判，所作裁决无效，没有拘束力。中方不接受、不参与仲裁，不接受、不承认所谓裁决，也不接受任何基于该裁决的主张和行动。希望菲方坚持通过谈判协商解决争议，此为正道。

耿爽表示，近年来，在中国与东盟国家的共同努力下，南海局势保持总体稳定。中国与东盟国家正在全面有效落实《南海各方行为宣言》，积极推进“南海行为准则”磋商。中方愿同包括菲方在内的周边邻国保持对话沟通，长期友好相处，推进务实合作，共同把南海建成和平之海、友谊之海、合作之海。

中国代表团还针对有关国家错误言论行使答辩权，阐明立场，以正视听。

中方指出，中国一贯尊重并支持各国依据国际法在南海享有的航行与飞越自由。事实一再证明，各国依据国际法享有的航行自由，在南海从来就不是问题。值得警惕的是，有的国家以“航行自由”为名，派遣军用舰机在南海炫耀武力，威胁沿岸国主权安全，各方对此应坚决反对。希望各方特别是域外国家客观、理性看待南海问题，不要在南海制造事端，不要搞军事挑衅，不要挑拨离间中国与东盟国家关系，切实尊重和支持地区国家维护南海和平稳定的努力。

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