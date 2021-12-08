人民网罗马12月8日电 （记者韩硕）当地时间12月6日晚，中国驻意大利大使李军华和夫人出席了著名钢琴家郎朗在罗马音乐公园圣切契利亚厅举办的钢琴独奏音乐会。意大利前国务秘书贾尼·莱塔、前外交部秘书长翁贝托·瓦塔尼、著名企业家慈善家尤金尼奥·贝内代蒂等部分重要嘉宾应邀参加音乐会。李军华大使在音乐会后为郎朗及获邀嘉宾举办了专场招待会。

时长近两个小时的音乐会反响十分热烈，郎朗对巴赫《哥德堡变奏曲》的精彩演绎征服了到场的2000多观众，也为深受疫情影响的两国文化交往带来复苏和重启的信心，为即将举办的2022北京冬奥会助力，为2022再续中意文化和旅游年预热。圣切契利亚国立交响乐团主席达隆加罗代表国立交响乐团和基金会，高度评价与中方紧密的合作，对拓展更为丰富的合作形式充满期待，并表示将在2022中意文化和旅游年重启后推动一系列展览和演出合作项目。

演出结束，中国驻意大利大使李军华会见了郎朗，并表示，“音乐是人类通用的语言，感谢郎朗用音乐让中国人和意大利人更加亲近，这让我们对2022年中意文化旅游年充满了期待。”

“2022年北京冬奥会开幕在即，除了音乐，体育运动也将中意两国人民紧紧联系在一起，向所有中意运动员致以最美好的祝愿——更快、更高、更强！”李军华表示。

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