人民网罗马12月8日电 （记者韩硕）克罗地亚时间12月7日，中国北方工业有限公司所属北方国际合作股份有限公司（下称“北方国际”）投资、建设和运营的塞尼156MW风电项目在克罗地亚萨格勒布隆重举行并网发电仪式，标志着该项目正式投运。克罗地亚总理安德烈·普连科维奇，中国驻克罗地亚大使齐前进出席仪式并致辞，国家发展与改革委员会副主任宁吉喆，中国北方工业集团董事长焦开河，克罗地亚驻华大使达里欧·米海林视频出席仪式并致辞。

塞尼风电项目是克罗地亚政府近年来实施的最大规模电力项目，是中国企业在克罗地亚投资的第一个大型清洁能源项目，也是北方国际坚持新发展理念、构建新发展格局，应对气候变化、助力全球减排的首个大型风电项目。项目正式运营后，预计每年平均发电超3000小时，贡献约5.3亿度绿色电力，可减少二氧化碳排放约46万吨，将为克罗地亚促进能源转型、发展绿色经济提供强劲助力。

塞尼风电项目坚持人与自然和谐共生，严格执行当地环境与野生动物保护规定，并兼顾全球资源配置与属地化经营。项目主要设备选用中国制造装备，直接带动上海电气风机首次获得欧盟认证，第一次实现向欧盟大规模设备出口及各类服务，总金额达到8亿元人民币。同时，北方国际与多家当地企业通力合作，两国工程技术人员精诚团结，妥善应对疫情、地震、恶劣天气等多重挑战，成就中克两国经济领域合作又一段佳话。

塞尼风电项目成功实现并网发电，是向即将到来的中国和克罗地亚建交30周年的美好献礼，是给中国-中东欧国家合作绿色发展和环境保护年的合格答卷，也是对第26届联合国气候变化大会（COP26）倡议的积极响应。

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