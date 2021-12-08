新华社布鲁塞尔12月7日电（记者康逸 李骥志）欧盟轮值主席国斯洛文尼亚财政部长安德烈·希尔采利7日说，欧盟经济复苏计划的实施已步入正轨。

欧盟成员国经济和财政部长当天举行会议，重点讨论了欧盟经济复苏计划的执行情况，以及欧盟经济复苏进程和前景。希尔采利在新闻发布会上说，欧盟理事会已核准了22项计划，迄今批准的计划包括2910亿欧元拨款和1540亿欧元贷款。此外，目前已有18个成员国收到总额超过542亿欧元的预融资资金，以支持其发展绿色和数字经济。

关于欧盟经济复苏进程和前景，欧盟委员会执行副主席东布罗夫斯基斯说，在新冠疫苗接种和消费需求反弹的助力下，欧洲经济正从衰退中强劲反弹，但仍需保持警惕，应对新出现的和遗留的风险，尤其是近期欧洲新冠病例显著增加以及变异新冠病毒的传播。

东布罗夫斯基斯表示，还需继续密切关注供应链瓶颈和通胀问题。欧元区11月通胀率已达4.9%，欧盟需要保持更加灵活的政策，在必要时根据情况变化作出反应。目前，欧盟的首要任务是提升可持续竞争力，增强应对未来冲击的弹性，更好把握绿色和数字化转型带来的机遇。

2020年7月，欧盟推出总规模逾1.8万亿欧元的经济复苏计划，包括1.074万亿欧元2021年至2027年长期预算，以及7500亿欧元恢复基金。这是迄今欧盟规模最大的经济刺激方案。2020年12月，欧盟领导人就落实复苏计划达成协议。

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