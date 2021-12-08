新华社雅加达12月8日电（记者余谦梁 汪奥娜）中国驻东盟使团、东盟秘书处和联合国开发计划署7日以视频方式共同举办第六届三方可持续发展研讨会。来自中国、东盟和东盟国家相关政府部门、学术机构以及地区和国际组织等共约250名代表与会。

中国驻东盟大使邓锡军在致辞中表示，今年是中国共产党成立100周年。中国共产党团结带领中国人民接续奋斗，尤其克服疫情影响，取得脱贫攻坚战全面胜利，在14亿人口中华大地上完成了消除绝对贫困的艰巨任务，并如期全面建成小康社会，开启全面建设社会主义现代化国家的新征程。作为世界上最大发展中国家，中国同步实现了快速发展和大规模减贫，为全球发展事业作出重大贡献，也为破解发展不平等不均衡的世界性难题提供了宝贵经验。

邓锡军指出，本次会议聚焦2030年可持续发展议程“消除不平等”这一重要目标，在疫情持续蔓延、地区复苏分化加大的背景下，更具紧迫和现实意义。中国期待同东盟及相关各方共同努力，以中国东盟建立全面战略伙伴关系为新起点，以今明两年“中国-东盟可持续发展合作年”为契机，共促发展，更好惠及双方民众，助力构建更为紧密的中国-东盟命运共同体。

来自中国农业大学、清华大学、浙江大学、贵州大学、云南民族大学等单位的专家学者和东盟国家代表共同参与了会议讨论。各方聚焦当前地区可持续发展进程受挫的严峻形势，就落实消除发展不平等目标、减少数字鸿沟、缩小城乡发展差距、大数据服务可持续发展政策制定等议题进行了深入交流，积极分享缩小发展不平等的最佳实践和经验。东盟国家欢迎中方提出全球发展倡议，并对中国消除绝对贫困、开展乡村振兴、推进数字教育等经验做法表达浓厚兴趣，表示愿与中方围绕可持续发展议程开展更紧密合作，实现地区全面、包容、可持续复苏。

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