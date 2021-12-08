新华社开罗12月7日电 专访：美国民主绝非理想的民主制度模型——访埃及阿拉伯与国际事务专家穆斯塔法·阿明

新华社记者吴丹妮 马尔瓦·叶海亚

“美国的民主现状正处于糟糕境地，甚至已在西方世界里成为其传统盟友们批评的对象。”埃及阿拉伯与国际事务专家、《鲁兹·优素福》周刊专栏作家穆斯塔法·阿明日前接受新华社记者视频采访时表示，美国民主绝非理想的民主制度模型。

阿明指出，当前美国民主制度与社会治理状况痼疾缠身、危机四伏，其最突出问题是种族主义泛滥和社会正义缺失。

“我们清楚地看到，美国自身种族主义问题严重。”阿明指出，尽管长期以来，以消除种族歧视为名的社会运动在美国“风起云涌”，但实际效果并不理想，种族主义带来的负面影响深深嵌入到美国社会当中，其民主制度很难化解由种族主义形成的社会内部矛盾，其社会治理也常因此陷入困境。

阿明认为，美国选举政治的弊端和资本对民主的“绑架”，同当下美国社会正义的缺失存在密切关联。他说，美国总统选举很难避免被资本、利益集团干预甚至控制，铺天盖地的竞选广告和夸张言论也令参与投票的美国选民困扰不已。

今年5月，美国皮尤研究中心比较了1958年至2021年间美国民众对政府的信任度数据，数据显示，信任政府的美国民众比例已经从1958年的四分之三降至如今的不足四分之一。

阿明也注意到相关研究结果。“此类报告和研究结果揭示了美国民主的一个本质，那就是美国只是为了精英和游说者的利益而实行所谓‘民主’。”他指出，这种制度还产生了“外溢效应”，给世界上其他国家人民带来了灾难。

阿明直言，过去几十年间，美国以“民主”为借口在伊拉克、阿富汗犯下许多不可饶恕的罪行。美国的干预和侵略摧毁了这些国家，其行为公然侵犯他国主权，毫无正义可言，致使这些国家的人民“陷入更加艰难的境地之中”。

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