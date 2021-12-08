新华社北京12月8日电 题：甘做西方反华“玩偶” 将被永远钉上历史耻辱柱

新华社记者

美国炮制的所谓“民主峰会”又多了一名“玩偶”。畏罪潜逃的反中乱港分子罗冠聪日前自曝“已获美国总统邀请”发表演说，并为此深感“荣幸”。作为西方反华势力残存的“马前卒”，这种数典忘祖、肆意出卖国家和香港利益的献媚行径，终将反噬自身，被历史牢牢钉在背叛国家、背叛中华民族的耻辱柱上。

作为“港独”核心分子，罗冠聪2019年起便多次勾连美西方，兜售“港独”主张的同时，散播政治谎言并大肆抹黑中央和特区政府。香港国安法生效前其连夜逃亡，之后在国外持续从事乱港活动，近来更公然煽惑选民无视即将到来的香港特区立法会选举，在出卖国家和香港的道路上越走越远。

香港国安法和完善特区选举制度落地实施后，“港独”猖獗和“黑暴”横行的严峻局面得以彻底扭转，香港社会安宁与政权安全得到有效维护和保障，750多万香港同胞正在融入国家发展的伟大进程中凝神聚力谋求更好发展。而作为被香港警方通缉的反中乱港分子，罗冠聪和他的同伙们不仅不反省曾经给香港带来的巨大伤害，尽早投案自首，反而变本加厉乞求外部庇护，在海外疯狂“唱衰”香港由乱转治的大好局面，心甘情愿为反华势力提供弹药，可谓不折不扣的香港罪人、民族罪人。

罗冠聪之流为何能如此嚣张？究其原因，背后自然少不了美西方反华势力的扶植与支持。早在2019年5月，罗冠聪等六人就曾赴美窜访，不仅受到诸多美国官员会见，还被安排参加所谓香港问题听证会。此后罗冠聪等反中乱港分子更嚣张狂妄，密集勾结外国势力炮制事端。香港国安法实施后，美国仍为其撑腰打气，还将“通缉犯”美化为所谓“民主斗士”。一言以蔽之，美西方反华势力妄图通过打“香港牌”干涉中国内政的图谋从未改变，罗冠聪之流则甘心委身为其“棋子”。

借所谓“民主峰会”搞排他性“集团政治”，在世界上制造矛盾和分裂，是美方的一贯伎俩。实际上，美方所作所为恰恰证明所谓“民主”不过是个幌子，是其拿来维护自身霸权的工具。当前，国际上个别势力罔顾事实，大肆抹黑、污蔑香港的选举制度，试图为即将进行的香港特区第七届立法会选举制造障碍，正暴露了其妄图打着“民主”旗号插手香港事务的图谋。而罗冠聪之流，就是其为数不多尚可操控的“玩偶”。

事实上，不管反中乱港分子如何乞求他们的主子，寻求庇护，但他们的最终下场只有一个，那就是彻底失败！时间已经证明并还将证明，在中华民族伟大复兴的光明前景下，香港“一国两制”的伟大实践正行稳致远，任何妄图螳臂挡车的小丑行径，都将被历史和人民永远唾弃。不管用什么手段，玩什么伎俩，任何以港制华、以港乱华的图谋，终将以失败收场。

(责编：徐祥丽、崔越)