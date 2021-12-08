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英国报告的奥密克戎毒株感染病例数激增

2021年12月08日15:23 | 来源：新华网
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　　新华社伦敦12月7日电（记者郭爽）自11月27日英国报告发现奥密克戎毒株以来，该毒株感染病例数在英迅速增加。截至7日，英国已累计报告奥密克戎毒株感染病例超400例。英国首相鲍里斯·约翰逊当天说，早期迹象显示，奥密克戎毒株比德尔塔毒株传播能力更强。

　　英国卫生安全局7日公布的数据显示，该国新增奥密克戎毒株感染病例101例，累计确诊437例。最近3天，英国单日新增奥密克戎毒株感染病例均在86例以上。卫生大臣赛义德·贾维德日前确认，英国的奥密克戎毒株感染最初与国际旅行相关，但随后开始在社区传播。

　　多名英国科研人员呼吁民众警惕奥密克戎毒株的传播，并呼吁政府采取更严格的疫情防控措施。英国传染病学家、东英吉利大学教授保罗·亨特当天指出，几周内，奥密克戎毒株将很可能“战胜”德尔塔毒株，成为全球新冠病毒传播的主要毒株。

　　约翰逊当天宣布，采取针对性措施防控新毒株传播，包括所有入境英国的旅客须在入境第二天进行核酸检测，并自我隔离直到得到阴性检测结果；所有奥密克戎毒株检测阳性病例的密切接触者须自我隔离10天；进入室内公共场所及搭乘公共交通工具将强制要求戴口罩；加速推动疫苗加强针接种等。

(责编：徐祥丽、崔越)

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