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海外网12月7日电“尽管没有资格，美国仍想当世界民主领袖。”伊朗《德黑兰时报》6日发文称，美国有一个陈旧的信念，认为自己是“民主国家和民主俱乐部的领袖”，美国总统拜登召集所谓“民主峰会”，也是为了加强和巩固这一传统信念。而美国在中东的所作所为已经表明，它不但不关心其他国家的民主，而且只相信接近美国理想和标准的“民主”。简而言之，美国相信的是符合其政治和国际利益的“民主”。

文章提到，拜登举办所谓“民主峰会”声称要支持“民主”，此举虽然得到了美国政治和经济盟友的支持，但任何熟悉美国国际地位的人都会意识到，多年来美国的双标行为不断被揭露，已使其失去了在国际舞台上信誉和威望。

美国以各种借口对其他国家实施制裁，甚至直接危害到许多国家民众的正常生活，此举在特朗普执政期间更是达到顶峰。重要的是，美国执政者并没有如愿以偿达到其想要的结果。相反，这些毫无人性且不尊重人权的制裁成为美国信誉受损的一大原因，这些制裁也阻碍了许多国家经济增长和发展。

过去几十年来，美国对其他国家广泛实施制裁，这与美国的“民主”口号完全背道而驰，毫不利于各国平等。美国的行动在某些情况下被视为反人类罪行，但在他们自己看来，却是在“捍卫民主”。美国不寻求洗清自己犯下的危害人类的罪行，还为对其他国家实施严厉制裁感到自豪，继续我行我素。但美国对伊朗和其他国家犯下的罪行将永远不会被遗忘。

文章还写道，“过去的二十年里，亚洲和非洲在不同文化、传统、社会的基础上形成了各式各样的民主，这代表了不同社会存在的丰富多样性。”尽管如今美国到处宣传，旨在将自己描绘成“世界上高度民主的国家”，但全世界甚至美国的民众对这个国家的现实有了更多的认识。美国定义的“民主”其实有很多缺点，以美国国会为代表，只有那些有能力为美国进行宣传的人才会被选中。美国的“勾结”制度为美国国会议员创造了金钱和财政资源，在这种情况下，美国民众的利益并没有被考虑在内。这便是美国民主制度的一大缺陷，也显示了美国民主的脆弱性。但这个国家十分傲慢，它仍然认为自己有权领导世界上的民主国家，也可以把其他国家孤立在“民主”之外。

文章最后表示，拜登政府对世界民主的认识和了解不足，也就不能通过召开所谓“民主峰会”来宣称自己是“民主国家的领袖”。因此，这次峰会注定毫无结果，美国注定无法实现将世界分成“民主和非民主”阵营的计划。美国入侵伊拉克和叙利亚所犯下的罪行以及造成的灾难不会被遗忘。世界也已经认识到，美国只会华而不实的表演，没资格扮演一个伟大的角色。（海外网 张敏）

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