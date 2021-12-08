阿富汗喀布尔，美军恐袭后的场景（资料图）

海外网12月7日电 美国作家、全球化智库高级研究员马里奥·卡沃洛在其个人推特上发表评论文章，揭批美国关于民主和人权的虚伪主张。他表示，美国通过专制手段将美国式民主强加于世界各国，民主不过是美国获取利益的、哗众取宠的借口。

卡沃洛指出，过去二十年里，全世界都见证了美国民主和政权正在崩塌。人们目睹着美国国内前所未有的贫富差距，中产阶级家庭越来越不稳定，人们的经济负担越来越重。同时，美国的街头犯罪、过量吸毒、无家可归者和暴力抗议活动全部显着增加。“驱动着美国的，是华尔街和富豪们的利益，而不是人民该享有的民主利益。”

卡沃洛在文中揭批了美国国内“70年来虚伪的历史记录”。他指出，这些年来，野蛮、暴力的军事行动、秘密政权更迭、经济和贸易制裁……美国政府通过这些活动给数百万无辜平民造成了巨大的伤害，甚至死亡。“我们发现，美国政府几乎不惜一切代价渴望霸权，加强对傀儡附庸国家的控制。而实现控制的手段包括对世界各国数百万无辜者的屠杀和伤害。”

卡沃洛指出，“美国精心设计计划，使用完全相同的经济冷战和军事打击来恐吓、操纵他国。在亚洲、拉丁美洲和中东等地，如果一个小国不顺应美国政府的利益和要求，美国就故技重施。”由学者、法律专家及医生组成的专业团队曾经过研究调查指出，911以后，92.9万人因直接卷入伊拉克和阿富汗相关战争死亡，其中包括38.7万平民，3800万人流离失所。

卡沃洛在文章最后连声发问，美国式民主的真正意图和规划是什么？美国真的在尽力输出民主，为人们提供自由和正义吗？显然没有。美国通过专制手段将美国式民主强加于世界各国，这是虚伪的。卡沃洛特别指出：“民主不过是美国获取利益的一个哗众取宠的借口。”（海外网 王珊宁）

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