12月1日，哈佛大学肯尼迪政府学院政治研究所发布的民意调查结果显示，一半以上的美国年轻人认为美国民主制度“深陷困境”，或美国是“失败的民主国家”。

政治内斗不止 司法部起诉得州选区重划

12月6日，美国司法部对得克萨斯州及州务卿约翰·斯科特提起诉讼，理由是控制得克萨斯州的共和党人操纵的选区重划计划稀释了少数族裔选民的投票机会。分析指出，这不过是掌控联邦政府的民主党与在野的共和党之间政治内斗的又一表现。

事实上，民主党主政的俄勒冈州，已经于今年9月27日，在全美率先完成选区重新划分，其牢牢控制的选区由原来的2个增至4个，“摇摆选区”由2个减至1个，这意味着该党可凭借57%的实际选民占比，控制该州83%的国会选区。而共和党在得州重新划分选区后，牢牢控制的选区由原来的22个增至24个，“摇摆选区”由原来的6个减为1个，共和党可凭借52.1%的实际选民占比，占据该州65%的国会众议院席位。

对于此事，美国《纽约客》杂志近日发表的文章说，如今，美国的所谓民主“充其量是在挣扎”，而美国政府还在四处宣传推销“美式民主”，实在是讽刺。

美媒：共和党试图修改威斯康星选举制度

据美国广播公司6号报道，一个支持美国前总统特朗普的组织，正在与威斯康星州共和党人合作，试图绕过该州民主党籍州长托尼·埃弗斯，以通过一项有关选举投票措施，目的是在这个两党势力拉锯的州获得优势。对此，埃弗斯表示，他将阻止相关进程。

报道称，这一努力意味着共和党试图改变该州选举制度的行动进一步升级。

“杰利蝾螈”又现 民众失望

近来，美国民主党和共和党再度利用重新划分选区，谋求政治私利，绑架选民利益。这是美国民众公认的美国选举制度一大弊病“杰利蝾螈”的又一次体现。“杰利蝾螈”指的是通过不公平的选区划分，帮助本党赢得尽可能多的议席，巩固优势地位。

1812年，马萨诸塞州州长杰利为谋求本党利益，签署法案将州内一个选区划成类似蝾螈的极不规则形状。这种做法之后被称为“杰利蝾螈”。美国每10年进行一次人口普查，然后按所谓“各选区人口大致相等”原则并结合人口变化情况重新划分选区。美国宪法将划分选区的权力赋予各州立法机构，为州议会多数党提供“杰利蝾螈”操作空间。

今年具有代表性的“杰利蝾螈”就是民主党在俄勒冈州，以及共和党在得克萨斯州进行的选区重新划分，两党都因此分别在两州掌控了更多优势选区。

台前精心粉饰，背后只为私利的美式民主根本不能带来高质量治理。美国民众对美式民主愈发消极。8月份的一份民调显示，仅16%的美国选民认为本州能够公平划分选区，44%认为不能，其余40%表示不确定。

2021年，皮尤对16个发达经济体的1.6万人和2500名美国人的调查结果显示，57%的国际受访者和72%的美国人认为美国已经不是可供他国效仿的“民主典范”。

枪击无休止 议员晒持枪全家福再引争吵

除了政治内斗，枪击暴力这一困扰美国社会的顽疾，也是“美式民主”乱象丛生的冰山一角。12月5日到7日，弗吉尼亚州、密苏里州等多地枪击不断，美国社会在控枪问题上的争执却还在持续。

据美国媒体报道，弗吉尼亚州立大学学生公寓5日发生枪击，一名19岁大学生中枪身亡。密苏里州堪萨斯城6日发生的枪击事件也造成1人死亡，另有两人受伤。上月底，密歇根州底特律市刚刚发生15岁枪手在学校开枪致4人死亡、7人受伤的严重校园枪击事件。

这样的形势下，美国社会对枪支暴力和控枪的关注度和争吵声正处于又一轮高涨的过程中。据美国媒体报道，本轮争吵的焦点之一是，美国国会一名共和党籍议员日前在其社交媒体上发布了一张持枪“全家福”照片。有人抨击称“现在共和党人公然把谋杀儿童的事说成好像他们得分了一样，真可耻”。也有人称，持枪合法，“这就是我喜欢的节日卡片”。

分析指出，正如美国抗议种族歧视的浪潮不断，但种族歧视问题却得不到解决一样，美国的控枪进程注定难以推进。在遏制枪支暴力问题无解的背后是强大利益集团的绑架。

来源：央视新闻客户端

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