参考消息网12月6日报道（文/李琦）

“圣诞礼物我要弹药。”

12月5日，美国肯塔基州共和党籍众议员托马斯·马西在推特上发布了一张庆祝圣诞的全家福。照片中无论男女老少，每个人手里都拿着一把货真价实的枪，脸上挂着灿烂的笑容。

作为狂热的拥枪人士，马西本人更是端着一挺M60机枪。他在推文中写道：“圣诞快乐！另外，圣诞老人，礼物我要弹药。”

这张照片，让还没从悲痛中平复的美国人彻底愤怒了。

就在5天前，美国再次发生校园枪击案。密歇根州一名15岁的高中生在学校走廊连开30多枪，射杀了4名学生。而这把枪，就是父母提前送给他的圣诞礼物。

有人在马西推特下贴出这名高中生和他父母的照片，说：“这是一个线索，另一个爱好枪的家庭。”

有人贴出在枪击案中死亡的四名学生的照片，问道：“我很好奇，马西，圣诞节除了弹药，你还会给孩子们送些什么？我知道他们四人会得到什么，棺材。”

弗雷德·古腾堡的女儿杰米·古腾堡2018年在佛罗里达州的帕克兰校园枪击案中丧生。他写道：“既然分享的是全家福，下面是我的。其中一张是我为杰米拍下的最后一张照片，另一张则是她安葬的地方。密歇根州校园枪手和他的家人之前也像你们家这么拍照。”

有人说，马西的这张照片概括了美国的所有问题。

什么问题？我们先看一组数字。

美国全国有超过13万个合法枪支销售点，约是全美麦当劳网点数量的10倍，枪支店比快餐店还普遍。据日内瓦高级国际关系学院“轻武器调查项目”公布的数据，在美国，平均每100人就拥有120支枪。

据美国有线电视新闻网（CNN）报道，今年前10个月，美国就已经发生了641起“大规模”（死亡4人及以上）枪击案，超过了去年全年的611起，再创新高。

根据美国枪支暴力网站的数据，今年截至9月，美国共有1079名17岁以下未成年人死于枪击，是同期因新冠肺炎死亡的未成年人数（214人）的5倍……

连美国总统拜登都承认，“枪支暴力已经成了一种流行病，这让美国在国际上很难堪”。但除了表达“我的心与所有那些在密歇根州失去亲人的难以想象的悲痛的家庭同在”之外，美国还能做什么吗？

严格管控枪支甚至禁枪才能减少惨案的发生，这个道理人人都懂。但讽刺的是，恰恰就是在“美式民主”下它做不到。

先看禁枪。美国宪法第二修正案规定“人民持有和携带武器的权利不得侵犯”。如果想禁枪，就必须废除或者修改这条“过时”的修正案。美国建国以来仅通过了27条宪法修正案，最近一个生效的修正案是在1789年通过的，但直到1992年才生效，这前后花了整整203年！走这条路几乎是不可能的。

禁枪无望，那严格管控枪支呢？

从立法层面看，美国民主、共和两党对立多年，一切以“选票”为指标，“为了反对而反对”，控枪法案在国会闯关的难度不言而喻。

此外，美国的枪支制造买卖早已经形成了一条利润丰厚的庞大产业链。反对管控枪支的利益集团就有全国步枪协会（NRA）、全国持枪者协会、全国枪支权利协会等12个。这些利益集团为美国总统和国会选举提供了大量政治捐款，想撼动它们的利益岂是易事？！

美媒刊登漫画，讽刺反对管控枪支的利益集团。

因此，尽管有关“枪支管制”的讨论在美国频频见诸报端，但根本无法真正实现。

据英国《卫报》报道，在密歇根州枪击案发生后，美国民主党籍参议员墨菲提出加强购枪者背景调查的法案，却遭到资深共和党籍参议员格拉斯利的极力反对，后者认为这侵犯了“自由”，“敌视合法的枪支拥有者以及合法的枪支交易”。

在“人权”“民主”不离口的美国政客眼中，这些枪击案不过是“自由的代价”。讽刺的是，这所谓的“自由”只能是“枪手杀戮的自由”和“无辜孩子们死亡的自由”。

正如一名愤怒的家长在拜登推特下的质问：“为什么？作为学生家长，我们要担心自己的孩子会有天在校园枪击中丧生？我们为什么要活在这种恐惧和现实中？这到底是怎样的一种‘自由’！”

(责编：牛镛、岳弘彬)