新华社北京12月8日电 新闻分析：美国拉拢盟友组建6G“联盟”意欲何为

新华社记者彭茜 刘曲

中国5G技术全球领先，挑战了美国在高新技术领域的国际地位。美国去年拉拢盟友成立6G研发“小圈子”，将中国排除在外，今年又通过多种方式强化与盟友合作。此举意欲何为？又将对全球6G研发产生何种影响？

6G联盟“来势汹汹”

2020年10月，美国电信行业解决方案联盟牵头组建了“下一个G联盟”，战略任务主要包括建立6G战略路线图、推动6G相关政策及预算、6G技术和服务的全球推广等。目前全球已有高通、苹果、三星、诺基亚等几十家信息通信行业巨头加入，然而中国企业华为和中兴却被排除在外。

“此联盟旨在于6G时代确立美国的领导地位，自然不欢迎已在5G领域取得领先地位的中国企业参加。”北京大学深圳研究院5G&6G课题组组长胡国庆近日接受新华社记者专访时说。

自“联盟”成立以来，美国不断加强与欧洲、日本、韩国等在6G领域的技术合作，企图在6G时代“弯道超车”，拿回通信领域全球主导权，以遏制中国。

今年4月，美国和日本发表联合声明，表示两国将投入45亿美元研发6G技术。6月，韩国科学技术信息通信部制定“6G研发实行计划”，宣布将在未来5年投入2200亿韩元（约合人民币12亿元），通过韩美联合研究，全力占据下一代6G通信核心技术制高点。

美国也不断为“盟友”发展6G技术提供便利。三星美国研究中心近日向美国联邦通信委员会申请6G试验频率使用许可并获通过。据悉，三星计划通过试验确认是否可用6G智能手机与基站进行中远程通信。

6G技术竞争“白热化”

为何6G成为美国遏制中国的“新发力点”？学界认为，6G在多项关键指标上比5G有数倍甚至上百倍提升，将给一些应用场景带来颠覆式革新。因此，6G已然成为各国政府及科技巨头激烈争夺的下一个技术高地，力求抢占先机、掌握标准制定权。

与5G相比，6G包含移动蜂窝、卫星通信、无人机通信、可见光通信等多种网络接入方式；可构建空天海地一体化网络，实现全球无缝连接；传输速率、端到端时延、可靠性、连接数密度等方面比5G会有更大幅度提升，以便满足千行百业多样化需求。在应用层面，6G在打造新一代智能网联汽车、网联机器人，构建新型智慧城市群、智能工厂，实现混合现实全息通信等方面应用场景广阔。

胡国庆说，从经济发展角度看，6G技术是未来数字经济时代的底层根基，掌握6G核心技术才能掌握数字经济时代的话语权；从科技革命的进程看，第四次工业革命智能制造时代已经拉开帷幕，各国都在争夺第四次工业革命主导权，6G的超低时延、超大连接、超大带宽特性，是实现新一代智能制造、构建智慧工厂的必由之路；从政治角度来看，掌握6G阵地的制高点，对把控未来至关重要。

分析人士认为，从“实体清单”“芯片禁令”再到“下一个G联盟”……近年来，美国对中国高新技术产业和企业的打压手段均出于遏制中国发展的战略考量。

“6G时代，我国将面临比5G更加激烈的竞争以及不公平的封锁。我国6G技术攻关和标准研发面临新的挑战。”北京邮电大学经济管理学院教授陈岩对记者说。

6G研发呼唤合作共赢

2020年2月，国际电信联盟正式启动6G研发，这标志着国际标准组织层面首次为6G进行顶层设计。建立全球统一的技术标准，有利于6G技术尽快在全球落地。分析人士认为，美国单方面制裁中国企业，建立排他性小圈子，与这一目标背道而驰。

“美国成立6G‘联盟’，将中国企业排除在外，必然导致6G技术路线和相关标准的分裂，可能导致未来6G出现两套不同标准，不利于6G在世界范围推广，更不利于6G产业链相关企业发展。”胡国庆说。

3G、4G时代均出现过几项标准并存的状况。技术实现种类太多，导致国际标准制定复杂化，审核及推广过程延长，也给终端厂商和消费者带来麻烦。比如，消费者在部署不同标准的国家或区域间旅行，所持设备可能遇到兼容性问题。直到5G时代，各方才趋利避害，尽可能让标准在技术上实现统一。相关专家认为，美国此举一旦导致6G出现多套标准，便是开历史倒车，断不可取。

“搞‘小圈子’，一方面导致各国在研发投入、基础设施投入等方面出现冗余或浪费，也增加了安全等方面的投入和研发难度。”陈岩说。

移动通信技术具有公共产品性质。全球卫星通信频谱资源有限，各国联合开发才能更高效，增进人类福祉。国际电信联盟官员对记者说，只有国家、组织、企业之间互通有无、取长补短，才最有利于新技术标准在全球推广，为终端用户带来最大便利。

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