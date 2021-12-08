新华社北京12月8日电 综合新华社驻外记者报道：我驻外使馆连日来通过多种方式向驻在国政党人士、专家学者以及民众等介绍中共十九届六中全会精神。多国人士高度评价中共百年奋斗取得的重大成就，并表示愿与中国共产党加强沟通交流，互学互鉴。

中国驻瑞士大使王世廷以视频方式向瑞士共产党解读全会精神，全面讲述中共百年奋斗的重大成就和历史经验。瑞士共产党总书记阿伊表示，瑞士共产党愿与中国共产党加强沟通交流，互学互鉴，携手构建人类命运共同体，共同建设更加美好的世界。

中国驻乌干达大使馆向乌干达政府官员、执政党领导人、当地媒体等介绍全会精神，在当地引发积极反响。乌干达执政党全国抵抗运动总书记陶德旺表示，相信此次会议将对当今世界产生积极影响，并进一步增强两党、两国和人民间的友好关系。

中国驻哥斯达黎加大使馆通过举办线上吹风会、发放西语版图文解读手册以及在使馆网络平台发布文章等多种方式向当地政党、媒体智库以及民众等介绍全会精神。当地网友在评论区积极评价在中国共产党领导下中国取得的成就，以及对促进世界经济复苏、环保、文化等领域作出的贡献。

中国驻智利大使馆举行线上专题新闻发布会，大使牛清报向智利主流媒体介绍全会精神。与会记者积极评价全会对中国未来发展和国际格局演变的深远影响，表示愿为促进两国沟通发挥积极作用。

中国驻哈萨克斯坦大使张霄在接受《哈萨克斯坦实业报》等当地主流媒体采访时表示，全会审议通过的决议充分体现了中国共产党善于把握历史发展规律、掌握历史主动的政治自觉，表明中国共产党在新的历史征程上牢记初心使命、开创美好未来的坚定意志和历史担当。当地媒体人士表示，愿为增进两国和人民间的沟通了解发挥积极作用。

中国驻拉脱维亚大使梁建全在接受当地《独立早报》专访时表示，全会全面回顾总结了中共百年奋斗历史，特别是中共十八大以来，中国特色社会主义进入新时代取得的历史性发展成就。这是一次承前启后、继往开来的会议，对确保中国继续稳定顺利发展具有深远意义。

中国驻利比亚大使馆临时代办王奇敏在会见利比亚《二月报》主编伊斯玛仪、改变党主席古马提等媒体和政党人士时介绍了全会精神。与会人士高度评价中共百年奋斗取得的重大成就，表示利比亚愿从中国宝贵经验中获益，愿为推动两国友好合作发挥积极作用。

中国驻塔吉克斯坦大使馆临时代办陈代文接受阿维斯塔通讯社专访，就全会和全会通过的决议等答记者问。专访在阿维斯塔通讯社网站及《商业与政治报》头版头条刊出，让当地民众进一步了解了中共百年奋斗重大成就和历史经验。（参与记者：陈俊侠、张继业、关建武、潘晓菁、范小林、尹南、张改萍、李德萍）

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