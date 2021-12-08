中国驻俄罗斯使馆举办北京冬奥会中俄主流媒体线上专题见面会 。图片来源：中国驻俄使馆官网

人民网北京12月8日电 （李明琪）7日，中国驻俄罗斯使馆以线上方式举办2022北京冬奥会中俄主流媒体专题见面会。中国驻俄罗斯大使张汉晖、北京冬奥组委对外联络部副部长万学军、俄罗斯奥委会办公厅主任普利图欣分别致辞，俄短道速滑奥运冠军特拉托夫和俄作曲家沃罗比约夫先后发言。29家中俄主流媒体近50名记者线上出席并参与答问环节。

张汉晖大使在北京冬奥会中俄主流媒体线上专题见面会上致辞。图片来源：中国驻俄使馆官网

张汉晖大使表示，2022年北京冬奥会和冬残奥会是在中国共产党开启第二个百年奋斗征程之际举办的国际盛会。中国对奥林匹克精神的深入理解和践行，对国际奥运事业的有力支持，是对国际奥林匹克运动发展作出的巨大贡献。

张汉晖大使指出，今年是冷战结束30周年，一些国家和势力总是企图维护其霸权，阻止中俄这样的大国成长和发展，想尽一切办法抹黑中俄形象。美国妄图打着“人权”旗号鼓吹“外交抵制”北京冬奥会，不遗余力地制造各种“政治病毒”，拼凑所谓“民主峰会”，这实质上是复活冷战思维的危险之举，是以意识形态划线，大搞集团政治，制造分裂和对抗。“民主”已成为美国侵犯别国主权、干涉他国内政的借口，“人权双标”暴露了美国根深蒂固的意识形态偏见和唯我独尊的霸权心态。美国曾“抵制”索契冬奥会没有得逞，这次“外交抵制”北京冬奥会也注定失败，一切有违真正的民主精神和全人类团结的逆流，终将自食其果。

张汉晖大使强调，中俄都是世界体育强国和奥运金牌大国，两国领导人更是身体力行，共襄盛事。中俄两国站在一起，有能力、有决心做好自己的事，并为全人类的发展与繁荣作出自己的贡献。最后，张大使祝愿中俄冰雪健儿在中国“虎年”举办的北京冬奥会上“生龙活虎”“如虎添翼”，赛出友谊，再创佳绩。

普利图欣主任表示，北京冬奥会在新冠疫情形势依旧严峻的背景下举办实属不易，但我们在与北京冬奥组委密切沟通中，感受到了他们的认真细致、耐心周到。国际社会普遍关心各国运动员们的健康安全，为此中国已经做了大量工作和充分准备，相信北京冬奥会一定会取得圆满成功。中俄体育交流拥有良好基础和成功经验，两国奥委会签订了一系列合作文件，建立了战略互信和全面协作。

普利图欣主任指出，俄奥委会正在加紧做好各项赛前准备工作，将派出庞大代表团参加北京冬奥会，俄运动员也在紧锣密鼓做最后备战。俄奥委会是国际奥林匹克运动的积极参与者之一，始终遵守《奥林匹克宪章》，奥林匹克运动的宗旨是促进世界体育大团结，而不是搞“抵制”运动、将体育政治化。抵制奥运会最终损害的实际上是运动员们的利益。无论那些国家政治抵制奥运会的动机是什么，我们都不会认同。

万学军副部长从六个方面介绍了北京冬奥会筹办进展情况。他指出，北京冬奥会是全球最大规模的冬季综合性体育盛会，是对奥林匹克精神的弘扬，更是对人类团结战胜疫情韧性的彰显。俄罗斯是名副其实的体育和冬季运动大国，中方热烈欢迎俄罗斯奥委会代表团来华参赛并取得好成绩。

见面会以冬奥暖场视频《冬梦》开始，会上播放了俄作曲家沃罗比约夫自发创作的冬奥主题音乐片《北京》，并请其分享创作历程。俄奥运冠军特拉托夫在发言中热情称赞中国举办大型国际赛事高超的组织能力和完善设施，对中国成功举办2022北京冬奥会充满信心。

随后，与会嘉宾分别就中俄元首“冬奥之约”、反对美西方“外交抵制”冬奥会、中俄体育交流合作、北京冬奥会防疫措施、如何应对“新冠”和“政治”双重病毒，以及外国媒体赴华报道政策等问题在线回答了记者提问。

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