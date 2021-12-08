人民网布鲁塞尔12月7日电 （记者任彦）12月7日，比利时华侨华人留学生“喜迎北京冬奥会”征文比赛颁奖仪式在线举行，中国驻比利时大使馆领事行政参赞孙伟出席并致辞。

征文比赛由比利时华人青年联合会组织。联合会会长朱旭林介绍，征文比赛启事在2021年10月6日发出后，在比华侨华人和留学生积极响应，踊跃投稿。经过专业评审，6篇征文脱颖而出，分别获得一、二、三等奖。评委代表、列日孔子学院中方院长张迎旋表示，参赛作品在篇幅和体裁上虽有不同，但字里行间那份爱国思乡之情是相同的，对北京冬奥会的热切期盼和美好祝愿是相同的。

获得征文比赛一等奖的作者李丹现场朗读了自己的作品，她与北京两次奥运会的特殊情缘让人感动。她深情地朗诵道：“2008年北京奥运会，你在哪儿？无论你在哪儿，你都一定从不同渠道了解或收看到了北京奥运会。那是一场惊艳全世界的成功赛事，也向世界展现了我们博大精深的文化内涵，并且给我们所有经历过这场盛典的人留下了美好而难忘的回忆。”“2022年北京冬奥会，你会在哪儿？无论你在哪儿，请别忘了观看北京冬奥会。因为，那里有我们共同的目标，共同的祈愿，共同的梦想！”

孙伟表示，此次征文比赛受到比利时华侨华人和留学生的广泛关注，活动取得圆满成功，有力地宣传了北京冬奥会、弘扬了奥林匹克精神、增进了中比友谊。从获奖作品中，我们真切感受到海外华侨华人和留学生对北京冬奥会的热切期盼、真诚祝福和坚定支持，内心也受到奥林匹克精神的洗礼。希望侨团侨胞继续积极支持和宣传北京冬奥会，为北京冬奥会的成功贡献一份力量。

北京市侨联副主席李登新在视频致辞中表示，在冬奥会即将来临之际，比利时华人青年联合会举办“喜迎北京冬奥会”征文比赛，恰逢其时。通过此次活动，抒发了大家对北京冬奥会的向往，展现了海外留学生和侨胞喜迎冬奥盛会积极向上的精神风貌。他希望广大留学生和海外侨胞成为北京冬奥会的积极传播者，讲好冬奥会故事，共筑中华民族伟大复兴中国梦，共画海内外中华儿女同心圆。

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