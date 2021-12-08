本报记者 王俊岭

比利时贝卡尔特集团在青岛建设单体规模全球最大的先进镀层合金生产线；法国圣戈班集团在重庆设立首个防水材料产研一体总部；全球物流巨头普洛斯与中国邮政集团共同发起投资基金、专注于物流仓储基建……不断涌现的 “最先进”“最大”“首个”，折射出中国吸引外资的成色。

今年以来，中国经济稳定复苏、稳中加固、稳中向好，外资纷纷加大在华业务布局，深耕中国市场，抢抓中国机遇。商务部预计，全年吸收外资将实现两位数增长，超出预期。

外商来华热情不减

在全球疫情扩散蔓延、世界经济恢复势头放缓的背景下，今年中国吸引外资能否延续以往增势？

最新公布的数据解开了各方疑虑：今年前10月，全国实际使用外资金额9431.5亿元，同比增长17.8%。如无特殊情况，2021年将是近年来中国吸收外资首次实现两位数增长。

据了解，中国吸收外资最近一次两位数增长是在2010年。当年，中国实际使用外资同比大幅增长17.4%，首次突破1000亿美元。此后，中国利用外资始终保持正增长，连续创下新高，并在去年达到9999.8亿元。商务部外资司司长宗长青表示，预计今年全年吸收外资规模将突破1万亿元。

中国市场对外资具有强大“磁力”。中国拥有14亿多人口和4亿以上中等收入群体，每年进口商品和服务约2.5万亿美元，居民消费需求逐步升级，消费拉动力趋于提升，许多外资企业认为不能错过中国市场。中国产业链供应链稳定，已培育4万多家“专精特新”企业、4700多家“小巨人”企业、近600家制造业单项冠军企业，在中国投资办企业，市场好、效率也高。

“中国市场一直是泰尔茂最关注的成长型市场之一，我们从中获益颇多。”日本泰尔茂株式会社中国区副总裁孙宝磊说，公司正投入更多新技术，让在华工厂制造优质产品供应中国消费者。

外资大项目接连落地。今年以来，埃克森美孚惠州乙烯项目进入全面正式建设阶段，乐高乐园度假区项目在上海正式开工，沈阳华晨宝马铁西新工厂涂装车间通过竣工验收……一批标志性外资大项目纷纷动工或增资。国家发改委不久前透露，第五批重大外资项目的申报工作已启动，外资企业热情高涨。

外商在华投资预期和信心持续稳定。相关调查显示，2021年，60%的欧资企业表示扩大在华业务规模，66%的美资企业已安排或计划在华增资。全球最大资管公司之一的贝莱德更是明确建议客户对中国投资的配置“提高到2至3倍”。

敞开大门诚意十足

外资加码中国，见证着中国主动扩大开放的坚定决心和坚实步伐。

——贸易门槛更低了。今年恰逢中国加入世贸组织20年。20年来，中国全面履行入世承诺，关税总水平由15.3%降至7.4%，向最不发达国家97%的税目提供免关税待遇，成为最不发达国家的最大出口市场。不仅如此，在日前举办的中非合作论坛第八届部长级会议上，中国宣布为非洲农产品输华建立“绿色通道”，扩大非洲最不发达国家输华零关税待遇产品范围，力争未来3年从非洲进口总额达到3000亿美元。

——开放舞台更大了。海南自由贸易港、21个自贸试验区、国家级经济开发区，中国多层次、全方位的开放平台成为外资集聚地。进博会、服贸会、消博会、广交会等形成“展会国家队”，以中国市场的开放为全球经贸合作注入动力。“一带一路”倡议经过8年发展，如今已是根深叶茂，141个国家和32个国际组织已签署相关合作文件。

——营商环境更好了。批准《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP），申请加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP），承诺继续压减外资准入负面清单，推动农业和制造业全方位开放，加大服务业开放力度，依法给予内外资企业同等待遇，打造统一开放、竞争有序的市场体系……一年来，改革开放持续深化，国内营商环境更加公平、开放、充满活力。

美国彭博社援引汇丰银行的一项调研数据称，97%的受访跨国公司计划在华扩大业务。报道称，尽管有看法认为，制造业正在从中国转向成本更低的印度和越南，但受访企业仍坚定地支持中国，“很明显，跨国公司将继续发掘以中国为中心的增长和投资战略的价值。”

投资中国信心增强

外资加码中国，不仅着眼当下，更为拥抱未来。

数据显示，今年1—10月，全国高技术产业实际使用外资同比增长23.7%。其中，高技术服务业增长27.9%，高技术制造业增长10%。不少外资企业以实际行动对所谓“外资撤离论”“产业链外迁论”投下反对票，显示出长期投资中国的信心——

立足消费升级，积极拓展在华产业链布局。“近期，路易达孚在江苏、广东等地先后签署协议，加大在华投资。其中，我们在广州南沙将投资建设一个食品工业园，涵盖高科技生态水产养殖、植物清洁能源等领域。这是我们向产业链下游转型发展的一个缩影，中国市场为这种转型提供了沃土。”路易达孚集团北亚区首席执行官陈嘉渊说。

着眼节能减排，深度挖掘高技术合作市场。今年9月开业的北京环球影城，其冷库仓储采用了美国霍尼韦尔公司的“低全球变暖潜值制冷剂”。与采用传统制冷剂相比，二氧化碳排放量可减少70%。霍尼韦尔（中国）总裁林世伟说：“‘十四五’时期，中国在数字经济和低碳发展等领域的前景，给霍尼韦尔提供了发展新机遇。”

聚焦本地化，谋划以中国市场引领全球潮流。德国博西家用电器集团有关负责人表示，企业将长期植根中国市场。“今年5月，博西家电中国新总部大楼在南京启用，我们位于安徽滁州的新洗衣机、干衣机工厂也将很快启用。博西将在更好满足中国消费者需求的基础上，持续引领全球创新趋势。我们看好这片热土。”

最近，《“十四五”利用外资发展规划》对外发布，提出到2025年实际吸收外商直接投资累计达7000亿美元。“中国将进一步缩减外资准入负面清单，有序扩大电信、医疗等服务业领域开放。”宗长青表示。

吸引外资，中国潜力仍然很大。

(责编：王禹蘅、崔越)