本报电 （记者张鹏禹）随着一张张照片、一段段视频呈现在手机屏幕上，新疆的美食美景、民族歌舞、名胜古迹令人目不暇接，新疆人民的美好生活画卷生动展现在比利时网友面前。12月6日，由中国驻比利时使馆、新疆维吾尔自治区文化和旅游厅、中外文化交流中心共同主办，布鲁塞尔中国文化中心承办的“新疆是个好地方”比利时线上新疆文化和旅游周开幕，线上推介新疆人文风情与旅游资源。

新疆文化和旅游周内容丰富多彩，形式新颖，好戏连台，许多内容是首次在国外推送。活动期间，将上线6个项目，包括介绍新疆四季美景、历史文化遗产、非物质文化遗产的《新疆是个好地方》主题图片展，10集系列音乐视频《乘着歌声游新疆》，3集新疆歌舞演出微晚会，6集《新疆美食之旅》微纪录片，9集《我在新疆等你》冬季主题短片，2部新疆主题电影《远去的牧歌》《钱在路上跑》，反映新疆社会发展成就，传播民族团结、生态绿色、文化繁荣、风光宜人的大美新疆形象，向比利时和欧洲公众展示真实、立体、全面的新疆。

中国驻比利时大使曹忠明在开幕致辞中表示，新疆维吾尔自治区有着壮美的风景、悠久的历史和璀璨的文化，不同民族和谐聚居，形成了多元独特的传统民俗风情。当前，新疆各族群众的获得感、幸福感、安全感不断增强，正意气风发迈向新征程。希望活动将立体、开放、现代的新疆介绍给比利时朋友，增进相互了解，架起中比友谊桥梁。

新疆维吾尔自治区文化和旅游厅党组书记、副厅长侯汉敏表示，新疆是丝绸之路重要枢纽，向西开放的重要通道，对促进中比友谊、推动中欧发展有着得天独厚的地缘、人文和资源优势。线上新疆文化和旅游周是满怀自信讲好新疆故事的重要渠道，必将进一步增进中比民众相互了解，推动双方人文交流和民心相通。

据悉，“新疆是个好地方”比利时线上新疆文化和旅游周期间，相关数字内容将在中国驻比利时使馆和布鲁塞尔中国文化中心脸书、优兔、微信等平台同时推出，活动将持续到12月15日。

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