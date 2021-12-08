新华社雅加达12月7日电 印度尼西亚国家抗灾署7日通报，印尼东爪哇省塞梅鲁火山当天仍在喷发，造成的死亡人数已升至34人，另有17人失踪、56人受伤。

印尼国家抗灾署代理发言人阿卜杜勒·穆哈里在一份声明中说，塞梅鲁火山当天共喷发7次，还发生2次火山地震。印尼国家抗灾署建议当地民众不要在火山口周围一公里的区域或火山附近河道开展任何活动。

穆哈里说，火山所在的卢马姜县有2970所民房和38所学校遭到不同程度损坏，约3700人被紧急撤离，连接卢马姜县和外界的一座桥梁被火山喷出物和雨水引发的泥石流冲毁。

穆哈里说，目前灾区部分地区交通依然中断，大雨天气给救援工作带来挑战。印尼国家抗灾署7日开始联合其他机构使用飞机向灾区运送食品、帐篷、毛毯和其他生活必需品。

印尼总统佐科当天视察灾区时表示，政府将尽最大努力满足灾民所需，并承诺政府将重建当地基础设施。

塞梅鲁火山4日下午开始喷出火山灰和烟雾，喷出物不断向东南方向飘散，覆盖火山东南坡上多个乡村。目前，塞梅鲁火山的警戒级别为印尼四级火山警戒级别的第二级，火山口东南方向5公里以内为危险区域。

塞梅鲁火山海拔3676米，是爪哇岛最高的火山和知名登山景区，也是印尼约130座活火山之一。

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